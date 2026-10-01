مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

كشفت حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية السويسرية في قضية رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، تفاصيل جديدة بشأن واقعة عينة المنشطات التي أدت إلى تأييد عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات.

وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت الطعن المقدم من رمضان صبحي ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، لتبقى عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات سارية، بعدما خلصت «كاس» إلى ثبوت ارتكاب اللاعب مخالفة تتعلق بالتلاعب في العينة.

وبحسب حيثيات القضية، أثارت العينة الأولى التي قدمها اللاعب خلال اختبار المنشطات إشكالات تتعلق بسلامتها، فيما جاءت العينة الثانية سلبية، مع رصد تركيز منخفض من أحد نواتج استقلاب مادة محظورة.

وخلصت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» إلى أن العينة الأولى تعرضت للتغيير، واعتبرت أن رمضان صبحي كان الشخص الذي كان بإمكانه إدخال سائل آخر إلى الوعاء، وهو ما استندت إليه في إثبات مخالفة قواعد مكافحة المنشطات.

كما تناولت حيثيات المحكمة الفيدرالية السويسرية مسألة الأدلة التي قدمها دفاع اللاعب، إذ لم تتعامل المحكمة مع الطعن باعتباره إعادة محاكمة للوقائع أو إعادة تقييم للأدلة، وإنما نظرت في نطاق المراجعة القانونية المسموح بها أمامها.

ورفضت المحكمة الطعن، ليظل قرار «كاس» بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات قائمًا، مع استمرار العقوبة حتى عام 2029 وفقًا لمدة الإيقاف المقررة.

كما تضمن الحكم إلزام اللاعب بالمصاريف القضائية، إلى جانب دفع تعويضات لصالح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» عن التكاليف القانونية، وفق ما ورد في منطوق الحكم.