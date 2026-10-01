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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: ملتقى مصنعي الأغذية استكمالًا لنهج دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، ملتقى مصنعي الأغذية «التحديات والحلول»، الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية، في أول ملتقى من نوعه على مستوى المحافظات، بمشاركة الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء والتنمية الصناعية والتصدير، لبحث التحديات التي تواجه مصنعي الأغذية وطرح الحلول وآليات التعامل معها، بما يدعم المصانع القائمة ويفتح المجال أمام التوسع وزيادة الإنتاج،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ،المهندس أشرف الجزايريرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ، الأستاذ محمد بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، اللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شئون الصناعه، الدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الملتقى يأتي امتدادًا لنهج المحافظة في فتح حوار مباشر مع أصحاب الأنشطة الإنتاجية، والاستماع إلى مطالبهم وتحدياتهم بحضور الجهات المعنية، مشيرًا إلى عقد لقاءات دورية مع أصحاب التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، ومتابعة ما يتم طرحه من مطالب ومقترحات والعمل على إزالة المعوقات وتقنين الأوضاع ودعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الغربية تمتلك 28 تكتلًا اقتصاديًا والعديد من القرى ذات المزايا الإنتاجية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الصناعة ضمن المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة على التصدير، وأن المحافظة تعمل على ربط الأنشطة الإنتاجية بسلاسل القيمة والأسواق، ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

دعم المصدرين 

وأشار المحافظ إلى أن دور المحافظة لا يتوقف عند الاستماع إلى التحديات، وإنما يمتد إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية ومتابعة تنفيذها، مؤكدًا أن أصحاب المصانع والمستثمرين شركاء في التنمية، ومثمنًا دور غرفة الصناعات الغذائية في تنظيم الملتقى وفتح حوار مباشر مع المصنعين، وموجهًا الشكر لمجلس إدارة الغرفة وجميع المشاركين والمنظمين، بما يدعم الصناعة والتكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة ويفتح آفاقًا أوسع أمام الإنتاج والتوسع والتصدير.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي العسل النحالين الغرب المصدرين

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