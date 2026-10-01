ولا جنيه زيادة.. إعلامي يكشف موقف الأهلي من تجديد هاني وياسر

كشف الإعلامي إيهاب الخطيب، موقف النادي الأهلي من ملف تجديد عقود الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تتمسك بمبدأ العدالة في عقود اللاعبين.

وقال إيهاب الخطيب عبر قناة الأهلي: «رسالتي لـ محمد هاني وياسر إبراهيم، عدالة التجديد في الأهلي هي اللي ماشية على الجميع، ومفيش لاعب هيزيد عن التاني جنيه».

وأوضح أن العروض المقدمة للاعبين تأتي وفقًا لمبدأ موحد في العقود والأرقام، مشددًا على أنه لن يحصل أي لاعب على قيمة مالية مختلفة عن زميله في الفريق.

وأضاف: «وفقًا لمبدأ العقود والأرقام التي يتم تقديمها للاعبين، لن يحصل أي لاعب على قيمة مختلفة عن زميله في الفريق، ولن يتم تحسين العروض التي تم تقديمها للثنائي».

وشدد إيهاب الخطيب على عدم وجود نية لإضافة أي مكافآت أو مبالغ مالية جديدة إلى العروض المقدمة لمحمد هاني وياسر إبراهيم، قائلًا: «لا مكافآت إضافية، ولا قيمة إضافية، ولا جنيه زيادة».

واختتم حديثه برسالة مباشرة إلى الثنائي، مؤكدًا أن العرض المقدم من الأهلي هو العرض الوحيد، قائلًا: «حضرتك موجود ومكمل، وهذا هو العرض الأوحد، مفيش تاني.. حضرتك هتجدد تمام التمام، مش هتجدد تمام التمام».