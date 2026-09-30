نزل 800 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30-9-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب مقدار 800 جنيه علي الأقل منذ مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 49.04 ألف جنيه.

الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مقدار 15 جنيهًا في المتوسط مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب 6130 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7005 جنيها للشراء و 6954 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6422 جنيها للشراء و 6374 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6130 جنيها للشراء و 6086 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5254 جنيها للشراء و 5215 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49.04 ألف جنيه للشراء و 48.68 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4158 دولار للشراء و 4157 دولار للبيع.