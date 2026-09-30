رونالدو يغيب عن تدريبات البرتغال قبل مواجهة الدنمارك

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن غياب كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة الدنمارك، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره الدنماركي غدًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، في مباراة يسعى خلالها المنتخب البرتغالي لتحقيق نتيجة إيجابية.

رونالدو يثير الجدل قبل مواجهة الدنمارك

وكان رونالدو قد غاب عن المشاركة في مباراة البرتغال والنرويج الأخيرة، حيث ظل على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، بقرار من المدرب خورخي جيسوس، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول العلاقة بين قائد المنتخب ومدربه.

وعقب المباراة، عقد رونالدو اجتماعًا مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وخورخي جيسوس، قبل أن يتم احتواء الأزمة والتأكيد على استمرار اللاعب مع المنتخب.

صحيفة برتغالية تكشف تفاصيل غياب رونالدو

وذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن رونالدو غادر مقر تدريبات منتخب البرتغال في كوبنهاجن على متن حافلة تابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، دون أن ينزل إلى أرض الملعب للمشاركة في المران.

وأوضحت الصحيفة أن جميع لاعبي المنتخب تقريبًا كانوا قد تواجدوا بالفعل في أرض الملعب، باستثناء فرانسيسكو كونسيساو، بينما لم يظهر رونالدو في التدريبات.

ويأتي ذلك على عكس ما حدث خلال تدريبات المنتخب يوم الثلاثاء في مدينة مالمو السويدية، عندما ظهر رونالدو على أرض الملعب وقضى عدة دقائق قبل انطلاق المران.

تصريحات خورخي جيسوس تثير التساؤلات

وكان خورخي جيسوس قد أكد خلال المؤتمر الصحفي أن رونالدو سيتدرب بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في تدريبات المنتخب خلال الأيام الماضية، وأن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة يتدربون بشكل طبيعي.

لكن غياب قائد البرتغال عن مران الأربعاء، وفقًا لما ذكرته «أبولا»، أعاد التساؤلات حول موقفه قبل مواجهة الدنمارك.

وحتى الآن، لم يصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانًا رسميًا يوضح سبب غياب رونالدو عن تدريبات المنتخب.