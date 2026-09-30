قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو
اللواء جمال عوض:11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و120 ألف طلب يوميًا أمام التأمينات
حرب غزة تحصد أرواح الصحفيين.. 263 شهيدا منذ بداية الحرب
وزير خارجية الإمارات يطمئن ساعر على سلامة ركاب رحلة «فلاي دبي»
ترامب يعلن مغادرة آخر القوات الأمريكية من العراق ويصفها بانتصار حاسم على داعش
«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»
ترامب: بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز وسنحقق نصرًا قريبًا
الطيران المدني بالإمارات يدعو لعدم تداول معلومات غير رسمية بشأن واقعة فلاي دبي
رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا
رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر
«تحالف مكة».. السعودية وتركيا وباكستان في تحرك جديد لتعزيز أمن المنطقة
استقبال ركاب طائرة فلاي دبي البديلة بعد هبوطها في مطار بن جوريون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يغيب عن تدريبات البرتغال قبل مواجهة الدنمارك

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن غياب كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة الدنمارك، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره الدنماركي غدًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، في مباراة يسعى خلالها المنتخب البرتغالي لتحقيق نتيجة إيجابية.

رونالدو يثير الجدل قبل مواجهة الدنمارك

وكان رونالدو قد غاب عن المشاركة في مباراة البرتغال والنرويج الأخيرة، حيث ظل على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، بقرار من المدرب خورخي جيسوس، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول العلاقة بين قائد المنتخب ومدربه.

وعقب المباراة، عقد رونالدو اجتماعًا مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وخورخي جيسوس، قبل أن يتم احتواء الأزمة والتأكيد على استمرار اللاعب مع المنتخب.

صحيفة برتغالية تكشف تفاصيل غياب رونالدو

وذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن رونالدو غادر مقر تدريبات منتخب البرتغال في كوبنهاجن على متن حافلة تابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، دون أن ينزل إلى أرض الملعب للمشاركة في المران.

وأوضحت الصحيفة أن جميع لاعبي المنتخب تقريبًا كانوا قد تواجدوا بالفعل في أرض الملعب، باستثناء فرانسيسكو كونسيساو، بينما لم يظهر رونالدو في التدريبات.

ويأتي ذلك على عكس ما حدث خلال تدريبات المنتخب يوم الثلاثاء في مدينة مالمو السويدية، عندما ظهر رونالدو على أرض الملعب وقضى عدة دقائق قبل انطلاق المران.

تصريحات خورخي جيسوس تثير التساؤلات

وكان خورخي جيسوس قد أكد خلال المؤتمر الصحفي أن رونالدو سيتدرب بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في تدريبات المنتخب خلال الأيام الماضية، وأن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة يتدربون بشكل طبيعي.

لكن غياب قائد البرتغال عن مران الأربعاء، وفقًا لما ذكرته «أبولا»، أعاد التساؤلات حول موقفه قبل مواجهة الدنمارك.

وحتى الآن، لم يصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانًا رسميًا يوضح سبب غياب رونالدو عن تدريبات المنتخب.

رونالدو البرتغال امم أوروبا كأس أمم أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

فلاي دبي

هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

ترشيحاتنا

الدورة الشهرية

مش هتحسي بالألم تاني.. 13 طريقة لعلاج تقلصات الدورة الشهرية

التوتر

لو بتعاني من التوتر.. إليك القواعد الذهبية للتخلص منه

الحمل

كيف تحافظين على صحتك خلال الحمل

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

مقتنيات فنية ‏وزخارف.. موقف سيارات يتحول لمنطقة كشف اثري في بولندا

موقف سيارات
موقف سيارات
موقف سيارات

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد