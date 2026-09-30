عموتة يحسمها.. دوليو الأهلي خارج حسابات كأس العاصمة قبل القمة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن قرار حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن لاعبي الفريق الدوليين عقب انتهاء معسكر منتخب مصر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر: عموتة قرر عدم مشاركة أي لاعب من الدوليين في لقاء كأس العاصمة وقرر منحهم راحة سلبية بعد انتهاء معسكر المنتخب استعدادًا للقمة».

ويأتي قرار عموتة في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المرتقبة، حيث يسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز جميع اللاعبين قبل مباراة القمة، مع منح الدوليين فترة من الراحة عقب انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخب الوطني.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تشهد الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية اللقاء.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج.

وحقق الأهلي الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ليحسم القمة لصالحه أمام الزمالك.