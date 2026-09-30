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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

اجتمع مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومسئولي الوزارات الثلاث؛ وذلك في إطار استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في شهر أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة ترتيبات إدراج جلستين مهمتين خلال المؤتمر، الأولى حول ملف "صحة المواطن"، والثانية حول ملف "مصر الرقمية"، وهما ملفان شديدا الصلة بالمواطن، مُشيراً إلى أنه يتم تحديد مواضيع الجلسات بعناية شديدة، لكون الدولة تسعى لأن يكون هذا المؤتمر منصة تواصل وتفاعل مع المواطن، ومنبراً للاستماع إلى كل مطالبه وشكاواه واحتياجاته في كل قطاع، وكذا الإجابة على تساؤلاته، وطمأنة شواغله.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء الحضور، بالاهتمام برصد كل ما يتصل بعمل كل وزارة من ملاحظات، استعداداً لتفنيدها والرد عليها خلال المؤتمر، لافتاً إلى أن المؤتمر سيعرض رؤية الدولة لتطوير الخدمات المختلفة في هذه الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة.

الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصحة وزير الاتصالات الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتوبر قطاعات العمل مصر الرقمية

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