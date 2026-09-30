بعد انعقاد الجلسة الطارئة.. ماذا ستشهد افتتاحية النواب غدا بدور الانعقاد الثاني؟

يستعد مجلس النواب لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، غدًا الخميس، في إطار بدء أعمال الدور الجديد واتخاذ الإجراءات البرلمانية المنظمة وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

ويأتي انعقاد الجلسة بعد جلسة عامة طارئة عقدها المجلس اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لمناقشة مشروع قانون بتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا.

دعوة مجلس النواب للانعقاد

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الغد بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني، إلى جانب تلاوة قرار فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

كما تشهد الجلسة عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مواد مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، ويستمع المجلس إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتراض.

ويواصل المجلس أعماله يوم الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026، من خلال ثلاث جلسات، تبدأ الأولى في الساعة الحادية عشرة صباحا، وتتضمن الاعتذارات والرسائل وإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

فيما تعقد الجلسة الثانية في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء، بينما تعقد الجلسة الثالثة في الساعة الثانية والنصف ظهرا لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية.

ويختتم المجلس جلساته الافتتاحية يوم الإثنين المقبل 5 أكتوبر 2026، بعقد الجلسة الخامسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ويتضمن جدول أعمالها الاعتذارات والرسائل، إلى جانب نظر ما يستجد من أعمال.