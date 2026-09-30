رصف طريق كفر العرب بفارسكور في دمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة فارسكور، لمتابعة أعمال الرصف الجارية، والوقوف على مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المحافظ والنائب بفارسكور

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندسة إيمان الحسيني، مدير مديرية الطرق، وفايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق كفر العرب، بطول 750 مترًا وبعرض متوسط 8 أمتار، حيث تم الانتهاء من تكسير طبقات الأسفلت القديم، وتنفيذ طبقة الأساس، والبدء في تنفيذ الطبقة السطحية، وفقًا لخطة العمل المحددة.

ووجه الدكتور حسام الدين فوزي بتكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة، بما يضمن رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.