انفراجة قريبة والأسعار هتستقر.. خبر سار من شعبة المخابز بشأن الفينو والسياحي

أكد خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، أن هناك زيادة في أسعار الدقيق الذي يدخل في إنتاج الخبز السياحي والفينو منذ 3 شهور وحتى الآن.

وقال خالد صبري في مداخلة هاتفية عبر قناة " تن"، :" سعر طن الدقيق وصل لـ 21 ألف جنيه ورغيف الخبز مكون من دقيق ومياه وخميرة ".

وتابع خالد صبري:" الخبز السياحي يعتبر سلعة أساسية استراتيجية للمواطن بجانب الخبز المدعم من الدولة ".

وأكمل خالد صبري:" أتوقع حدوث انفراجة في ملف الخبز السياحي والأسعار سوف تنخفض وسوف يدخل مصر قمح قادم من روسيا وأوكرانيا وفرنسا في أكتوبر المقبل ".

ولفت خالد صبري:" سوف تستقر أسعار الخبز السياحي مع دخول المزيد من شحنات الدقيق والقمح القادم من روسيا وأوكرانيا ".

وتابع خالد صبري:" سيتم العمل على تثبيت وزن الخبز السياحي كما هو ".