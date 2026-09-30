قدم الشيف محمد سعيد عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل المسقعه بالبطاطس من غير لحمة.

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

المقادير

الخضار

500 جم بطاطس حوالي 3 حبات متوسطة

300 جم باذنجان حوالي 2 حبة متوسطة

150 جم فلفل أخضر حوالي 1 كوب شرائح

100 جم بصل حوالي ½ كوب مفروم

15 جم ثوم حوالي 1 ملعقة كبيرة

الصلصة

200 جم عصير طماطم

30 جم صلصة طماطم

100 مل ماء حوالي ⅓ كوب + 1 ملعقة كبيرة

30 جم زيت حوالي 2 ملعقة كبيرة

5 جم ملح حوالي 1 ملعقة صغيرة

2 جم فلفل أسود حوالي ½ ملعقة صغيرة

2 جم كمون حوالي ½ ملعقة صغيرة

شطة حسب الرغبة

الطريقة

قطّع البطاطس والباذنجان شرائح متوسطة.

رش الباذنجان بالملح واتركه 10 دقائق، ثم جففه.

ادهن البطاطس والباذنجان بالقليل من الزيت، وحمّرهما في الفرن أو الطاسة حتى يأخذا لونًا خفيفًا.

في طاسة، سخّن الزيت وشوّح البصل حتى يذبل.

أضف الثوم وقلّبه لثوانٍ.

أضف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والماء والملح والفلفل والكمون والشطة.

اترك الصلصة على نار متوسطة 5–7 دقائق حتى تتسبك.

رص البطاطس والباذنجان والفلفل في صينية، ثم وزّع الصلصة فوقهم.

ادخلها فرنًا ساخنًا على 200°م لمدة 20–25 دقيقة حتى تتسبك وتحمر من الوجه.

تقدم ساخنة مع العيش البلدي.