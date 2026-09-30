قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا
الملاح بديلا لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا
عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع
مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية
ماركا: حمزة عبد الكريم يعيش عامًا استثنائيًا مع برشلونة ومنتخب مصر
مطار تبوك: جميع ركاب رحلة «فلاي دبي» غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر طائرة بديلة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس النواب يفتتح غدا الخميس دور الانعقاد الثاني ويستمع لبيان مدبولي
«الوزراء» يوافق على ضم شهداء ومصابين لـ «صندوق التكريم» ويقر مشروعات جديدة بالتعليم والصحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
رنا عصمت

قدم الشيف محمد سعيد عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل المسقعه بالبطاطس من غير لحمة.

 

 

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

المقادير

الخضار

500 جم بطاطس حوالي 3 حبات متوسطة

300 جم باذنجان  حوالي 2 حبة متوسطة

150 جم فلفل أخضر حوالي 1 كوب شرائح

100 جم بصل  حوالي ½ كوب مفروم

15 جم ثوم  حوالي 1 ملعقة كبيرة

الصلصة

200 جم عصير طماطم 

30 جم صلصة طماطم 

100 مل ماء حوالي ⅓ كوب + 1 ملعقة كبيرة

30 جم زيت حوالي 2 ملعقة كبيرة

5 جم ملح حوالي 1 ملعقة صغيرة

2 جم فلفل أسود  حوالي ½ ملعقة صغيرة

2 جم كمون  حوالي ½ ملعقة صغيرة

شطة حسب الرغبة

الطريقة

قطّع البطاطس والباذنجان شرائح متوسطة.

رش الباذنجان بالملح واتركه 10 دقائق، ثم جففه.

ادهن البطاطس والباذنجان بالقليل من الزيت، وحمّرهما في الفرن أو الطاسة حتى يأخذا لونًا خفيفًا.

في طاسة، سخّن الزيت وشوّح البصل حتى يذبل.

أضف الثوم وقلّبه لثوانٍ.

أضف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والماء والملح والفلفل والكمون والشطة.

اترك الصلصة على نار متوسطة 5–7 دقائق حتى تتسبك.

رص البطاطس والباذنجان والفلفل في صينية، ثم وزّع الصلصة فوقهم.

ادخلها فرنًا ساخنًا على 200°م لمدة 20–25 دقيقة حتى تتسبك وتحمر من الوجه.

تقدم ساخنة مع العيش البلدي.

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة طريقة مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة اسهل طريقة مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة مسقعة البطاطس الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

مندوبة توصيل

مفاجأة داخل طلب توصيل| عميل يمنح مندوبة 500 جنيه بعد تأخرها.. ما القصة؟

سكن لكل المصريين

مفاجأة بشأن تأمين شقق «سكن لكل المصريين 9».. كيف تسترد المبلغ بالكامل؟

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد