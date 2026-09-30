طريقة عمل الصابون السائل في المنزل.. وصفة سهلة واقتصادية

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الصابون السائل في المنزل، خاصة مع ارتفاع أسعار المنظفات، والرغبة في توفير بديل اقتصادي يمكن تحضيره بمكونات بسيطة. ويمكن إعداد كمية مناسبة للاستخدام المنزلي من خلال خلط بعض المكونات بطريقة تدريجية، مع ضرورة تجنب خلط المنظفات المنزلية المختلفة مع بعضها، خصوصًا المواد التي قد تنتج أبخرة ضارة.

ويعد الصابون السائل من المنتجات الأساسية في المطبخ، إذ يستخدم في تنظيف الأطباق والأكواب وأدوات الطهي، لذلك يفضل عند تحضيره منزليًا استخدام مكونات معروفة ومناسبة لهذا الغرض، والحرص على تخزين الخليط بعيدًا عن الأطفال، تقدمها خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد .

مكونات عمل الصابون السائل

يمكن تحضير وصفة منزلية بسيطة باستخدام المكونات التالية:

لتر من الماء الدافئ.

نصف كوب من سائل تنظيف الأطباق المركز.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

كمية صغيرة من الملح حسب القوام المطلوب.

رائحة مخصصة للمنظفات، ويمكن الاستغناء عنها.

ومن الأفضل عدم إضافة مكونات كثيرة غير معروفة إلى الخليط، لأن تغيير تركيب المنظفات أو خلط منتجات مختلفة قد يؤثر في خصائصها أو ينتج مواد غير آمنة.

طريقة عمل الصابون السائل خطوة بخطوة

ابدئي بوضع الماء الدافئ في وعاء نظيف وجاف، ثم أضيفي إليه سائل تنظيف الأطباق تدريجيًا مع التقليب الهادئ.

ويفضل عدم التقليب بعنف حتى لا تتكون كمية كبيرة من الرغوة، لأن الهدف هو دمج المكونات وليس تكوين رغوة أثناء التحضير.

بعد ذلك أضيفي الجلسرين وقلبي الخليط بهدوء حتى يتجانس.

وفي وعاء صغير منفصل، يمكن إذابة بيكربونات الصوديوم في كمية قليلة من الماء، ثم إضافتها تدريجيًا إلى الخليط مع استمرار التقليب.

أما الملح فيضاف في النهاية وبكميات صغيرة، لأن زيادة الملح لا تعني بالضرورة الحصول على صابون أفضل أو أكثر قدرة على التنظيف، كما أن الكمية المناسبة تختلف حسب تركيبة سائل الأطباق المستخدم.

بعد الوصول إلى القوام المناسب، يترك الخليط فترة حتى تهدأ الرغوة وتستقر المكونات، ثم ينقل إلى زجاجة نظيفة ومغلقة جيدًا.

كيف تحافظين على قوام الصابون السائل؟

إذا كان الخليط خفيفًا، لا تضيفي كمية كبيرة من الملح دفعة واحدة، بل يمكن إضافة كمية صغيرة ثم الانتظار وملاحظة القوام.

وفي المقابل، إذا أصبح الخليط سميكًا بصورة مبالغ فيها، يمكن تخفيفه بكمية قليلة من الماء مع التقليب تدريجيًا.

ويفضل تحضير كمية مناسبة للاستخدام المنزلي بدل تخزين كميات كبيرة لفترات طويلة، خاصة إذا كانت الوصفة تحتوي على ماء ومكونات منزلية لا تحتوي على نظام حفظ مخصص للمنظفات.

أخطاء تجنبيها عند عمل الصابون السائل

من أهم الأخطاء استخدام كميات عشوائية من المكونات، أو إضافة أكثر من نوع من المنظفات بهدف زيادة قوة التنظيف.

كما يجب عدم خلط الصابون السائل مع الكلور أو الأمونيا أو الأحماض أو منظفات أخرى غير مخصصة للخلط، لأن بعض التركيبات قد تؤدي إلى انبعاث غازات أو أبخرة خطرة.

ويجب أيضًا الاحتفاظ بالمنتج في عبوة واضحة ومغلقة، وعدم وضعه في زجاجات تشبه زجاجات المياه أو المشروبات حتى لا يخلطه الأطفال بالطعام أو الشراب.

هل الصابون السائل المنزلي مناسب لكل الاستخدامات؟

الوصفة المنزلية يمكن استخدامها للأغراض التي صُمم لها المنتج، لكن لا ينبغي افتراض أنها مناسبة لتنظيف جميع الأسطح أو الأدوات. كما أن فعالية التنظيف تختلف حسب تركيبة سائل الأطباق المستخدم ونسب المكونات.

وعند تنظيف أدوات الطعام، يجب شطفها جيدًا بالماء بعد استخدام الصابون، وعدم ترك بقايا المنظف عليها.