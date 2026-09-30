قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير الألماني عن مستقبل العلاقات مع مصر: استثمارات جديدة وتعاون في التعليم والنقل
وكيل دفاع النواب: الإجراءات الجنائية يحتاج قدرًا من التقنيات الحديثة للمحاكم والنيابات
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قرارًا لإلزام إدارة ترامب بتقرير عن عنف الضفة الغربية
«شكرا للنشامى».. إشادة واسعة في مصر والأردن بنجاح إنقاذ وإعادة ساق شاب مصري
تتويج إقليمي جديد.. البورصة المصرية تحصد جائزتين في اتحاد أسواق المال العربية
تراجع مفاجئ للدولار اليوم الأربعاء بعد ارتفاع أمس.. وصل لكام في 13 بنكًا
رئيس تشريعية النواب يكشف سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وموقف الحبس الاحتياطي
وكيل تشريعية النواب: مشروع تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قدم بطريقة دستورية
الخبز السياحي أمام اختبار التكلفة.. هل ترتفع الأسعار بعد طلب المخابز؟.. التموين ترد
عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"
للوصول إلى رقم 100.. إمام عاشور على أعتاب رقم قياسي مع الأندية والمنتخب
بداية من غدٍ.. الداخلية تعلن إحراءات التراخيص الجديدة بجميع وحدات المرور| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل.. وصفة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الصابون السائل
طريقة عمل الصابون السائل
أسماء عبد الحفيظ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الصابون السائل في المنزل، خاصة مع ارتفاع أسعار المنظفات، والرغبة في توفير بديل اقتصادي يمكن تحضيره بمكونات بسيطة. ويمكن إعداد كمية مناسبة للاستخدام المنزلي من خلال خلط بعض المكونات بطريقة تدريجية، مع ضرورة تجنب خلط المنظفات المنزلية المختلفة مع بعضها، خصوصًا المواد التي قد تنتج أبخرة ضارة.

ويعد الصابون السائل من المنتجات الأساسية في المطبخ، إذ يستخدم في تنظيف الأطباق والأكواب وأدوات الطهي، لذلك يفضل عند تحضيره منزليًا استخدام مكونات معروفة ومناسبة لهذا الغرض، والحرص على تخزين الخليط بعيدًا عن الأطفال، تقدمها خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد .

مكونات عمل الصابون السائل

يمكن تحضير وصفة منزلية بسيطة باستخدام المكونات التالية:

  • لتر من الماء الدافئ.
  • نصف كوب من سائل تنظيف الأطباق المركز.
  • ملعقة كبيرة من الجلسرين.
  • ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
  • كمية صغيرة من الملح حسب القوام المطلوب.
  • رائحة مخصصة للمنظفات، ويمكن الاستغناء عنها.

ومن الأفضل عدم إضافة مكونات كثيرة غير معروفة إلى الخليط، لأن تغيير تركيب المنظفات أو خلط منتجات مختلفة قد يؤثر في خصائصها أو ينتج مواد غير آمنة.

طريقة عمل الصابون السائل خطوة بخطوة

ابدئي بوضع الماء الدافئ في وعاء نظيف وجاف، ثم أضيفي إليه سائل تنظيف الأطباق تدريجيًا مع التقليب الهادئ.

ويفضل عدم التقليب بعنف حتى لا تتكون كمية كبيرة من الرغوة، لأن الهدف هو دمج المكونات وليس تكوين رغوة أثناء التحضير.

بعد ذلك أضيفي الجلسرين وقلبي الخليط بهدوء حتى يتجانس.

وفي وعاء صغير منفصل، يمكن إذابة بيكربونات الصوديوم في كمية قليلة من الماء، ثم إضافتها تدريجيًا إلى الخليط مع استمرار التقليب.

أما الملح فيضاف في النهاية وبكميات صغيرة، لأن زيادة الملح لا تعني بالضرورة الحصول على صابون أفضل أو أكثر قدرة على التنظيف، كما أن الكمية المناسبة تختلف حسب تركيبة سائل الأطباق المستخدم.

بعد الوصول إلى القوام المناسب، يترك الخليط فترة حتى تهدأ الرغوة وتستقر المكونات، ثم ينقل إلى زجاجة نظيفة ومغلقة جيدًا.

كيف تحافظين على قوام الصابون السائل؟

إذا كان الخليط خفيفًا، لا تضيفي كمية كبيرة من الملح دفعة واحدة، بل يمكن إضافة كمية صغيرة ثم الانتظار وملاحظة القوام.

وفي المقابل، إذا أصبح الخليط سميكًا بصورة مبالغ فيها، يمكن تخفيفه بكمية قليلة من الماء مع التقليب تدريجيًا.

ويفضل تحضير كمية مناسبة للاستخدام المنزلي بدل تخزين كميات كبيرة لفترات طويلة، خاصة إذا كانت الوصفة تحتوي على ماء ومكونات منزلية لا تحتوي على نظام حفظ مخصص للمنظفات.

أخطاء تجنبيها عند عمل الصابون السائل

من أهم الأخطاء استخدام كميات عشوائية من المكونات، أو إضافة أكثر من نوع من المنظفات بهدف زيادة قوة التنظيف.

كما يجب عدم خلط الصابون السائل مع الكلور أو الأمونيا أو الأحماض أو منظفات أخرى غير مخصصة للخلط، لأن بعض التركيبات قد تؤدي إلى انبعاث غازات أو أبخرة خطرة.

ويجب أيضًا الاحتفاظ بالمنتج في عبوة واضحة ومغلقة، وعدم وضعه في زجاجات تشبه زجاجات المياه أو المشروبات حتى لا يخلطه الأطفال بالطعام أو الشراب.

هل الصابون السائل المنزلي مناسب لكل الاستخدامات؟

الوصفة المنزلية يمكن استخدامها للأغراض التي صُمم لها المنتج، لكن لا ينبغي افتراض أنها مناسبة لتنظيف جميع الأسطح أو الأدوات. كما أن فعالية التنظيف تختلف حسب تركيبة سائل الأطباق المستخدم ونسب المكونات.

وعند تنظيف أدوات الطعام، يجب شطفها جيدًا بالماء بعد استخدام الصابون، وعدم ترك بقايا المنظف عليها.

طريقة عمل الصابون السائل عمل الصابون السائل في المنزل طريقة عمل صابون المواعين الصابون السائل للمواعين وصفة الصابون السائل طريقة تحضير الصابون السائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

ارشيفي

مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

الصين تحث إيران والولايات المتحدة على الالتزام بخيار السلام واستئناف الحوار

الصين تحث إيران والولايات المتحدة على الالتزام بخيار السلام واستئناف الحوار

التضخم في فرنسا يرتفع إلى 3% خلال سبتمبر مقابل 2.4% في أغسطس الماضي

التضخم في فرنسا يرتفع إلى 3% خلال سبتمبر مقابل 2.4% في أغسطس الماضي

بالصور

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد