هل ترتفع أسعار الجبن والألبان.. توقعات جديدة بشأن أسعار السلع الغذائية

يتساءل كثير من المواطنين عن أسباب تحركات أسعار عدد من السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، خاصة الجبن والألبان والتونة والعصائر، في ظل ارتفاع بعض تكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل.

ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل

أوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن ارتفاع تكاليف العمالة والكهرباء والنقل والانتقالات يعد من أبرز العوامل المؤثرة على تكلفة إنتاج وتشغيل السلع الغذائية، وهو ما قد ينعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.

وأشار إلى أن زيادة التكلفة لا تعني بالضرورة انتقالها بالكامل إلى المستهلك، إذ قد تتحمل الشركات والتجار جزءًا منها من خلال خفض هامش الربح، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل السوق.

توقعات بزيادة 5 و6%

وتوقع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن تشهد بعض السلع الغذائية زيادات تتراوح بين 5 و6%، في ضوء تحركات تكاليف الإنتاج والنقل ومعدلات التضخم.

وأكد أن نسبة الزيادة تختلف من سلعة إلى أخرى، كما تختلف الأسعار بين منافذ البيع بحسب تكاليف التشغيل والمنافسة في كل منطقة.

لماذا تختلف الأسعار من متجر لآخر؟

تتأثر أسعار المنتجات داخل المتاجر بعدة عوامل، من بينها الإيجارات والكهرباء وأجور العمالة وتكاليف النقل، إلى جانب هامش الربح الذي يحدده كل تاجر.

كما أن تعدد منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية يساهم في زيادة المنافسة، ما يمنح المواطنين فرصة للمقارنة بين الأسعار واختيار المنتجات المناسبة.

العرض والطلب يؤثران على الأسعار

ولا ترتبط أسعار السلع الغذائية بتكاليف الإنتاج فقط، إذ يلعب حجم المعروض ومستوى الطلب دورًا مهمًا في تحديد الأسعار.

وتختلف حركة الأسعار من فترة إلى أخرى وفقًا للمواسم وتوافر المنتجات، وهو ما يظهر بوضوح في بعض السلع الغذائية التي تتأثر بتغير حجم الإنتاج والمعروض.

نصيحة للمستهلك

ومع تفاوت الأسعار بين منافذ البيع، يمكن للمستهلك مقارنة أسعار المنتجات قبل الشراء، خاصة السلع التي تتوافر منها بدائل وعلامات تجارية متعددة، والاستفادة من المنافسة لاختيار السعر والمنتج الأنسب.