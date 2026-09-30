الحكومة: رفع معدلات الوعي وتأمين الجبهة الداخلية ضرورة.. ومؤتمر أكتوبر يرد على شواغل الرأي العام

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أهمية رفع معدلات الوعي وتأمين الجبهة الداخلية للدولة المصرية.

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، :" رئيس الوزراء أكد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لرفع معدلات الوعي وقيام كل وزارة برسالتها لرفع نسب الوعي ".

وأكمل محمد عادل : "رئيس الوزراء وجه الوزراء بالرد المستمر على ما يتردد من شائعات ".

وأكمل محمد عادل :" المستهدف من مؤتمر الحكومة في أكتوبر المقبل هو الرد على شواغل وتساؤلات الراي العام في مصر بقدر من المصارحة وسيتم عرض ما قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية".

ولفت محمد عادل:" سيتم عرض التحديات التي تواجه الدولة والرؤية التي تتبعها الحكومة لمواجهة هذه التحديات ".



