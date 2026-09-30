عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن جنسية مساعد طيار الذي حاول إسقاط طائرة فلاي دبي والتي كانت تحمل 150 راكبا إسرائيليا حيث قالت إنه عُماني الجنسية.

وتداولت مصادر إسرائيلية رواية جديدة بشأن رحلة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب، تفيد بأن الحادث قد يكون مرتبطًا بخلاف داخل قمرة القيادة بين الطيارين، ومحاولة أحدهما تغيير مسار الطائرة، قبل أن يتدخل الطيار الآخر ويتم تحويل الرحلة إلى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك.

وكانت الطائرة تقل نحو 180 راكبًا، بينهم نحو 150 إسرائيليًا.

فيما أظهرت بيانات تتبع الرحلات هبوطًا سريعًا للطائرة بعد تغيير مسارها.

وأرسلت الطائرة رموز طوارئ وهبطت بسلام في السعودية.