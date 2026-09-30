للوصول إلى رقم 100.. إمام عاشور على أعتاب رقم قياسي مع الأندية والمنتخب

يستعد إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لتحقيق رقم قياسي في مشواره مع الأندية والمنتخب خلال الفترة المقبلة.

واقترب إمام عاشور من تسجيل 100 مساهمة تهديفة خلال مشواره الكروي في رقم قياسي مميز يضاف لمسيرته القوية.

وسجل إمام عاشور 90 مساهمة تهديفية في مشواره ليصبح على بعد 10 مساهمات فقط ليكمل 100 مساهمة مع الأندية وعلى بعد مساهمتين فقط للوصول للمائة بعد 8 مساهمات مع المنتخب.

واحرز إمام عاشور طوال مشواره مع الأندية 53 هدف وصنع 37 هدف ومع منتخب مصر سجل هدفين وصنع 6.

وجاء مشوار إمام عاشور مع الأندية كالتالي:

حرس الحدود

5 مساهمات

سجل 4 أهداف

صنع هدفا

الزمالك

26 مساهمة

سجل 15 هدفا

صنع 11 أسيست

ميتلاند الدنماركي

مساهمتين

سجل هدفين

الأهلي

56 مساهمه

سجل 33 هدفا

صنع 23 أسيست

منتخب مصر

8 مساهمات

سجل هدفين

صنع 6 أسيست