قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام
اليوم .. الإمارات وقطر في صراع القمة.. قمة خليجي 27 ترسم طريق نصف النهائي
8 كلاب تهاجم لاعب كاراتيه في الكويت| تفاصيل الحادث وتحذيرات وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق المنيل بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لازم يريح.. إعلامي يحذر من مشاركة إمام عاشور أمام جنوب أفريقيا

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

حذر الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، من مشاركة إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، في المباراة الودية المقبلة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مؤكدًا ضرورة مراعاة حالته البدنية وتجنب تعرضه للإصابة.

وأوضح محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إمام عاشور كان بعيدًا عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، ولم يكن قد وصل إلى الجاهزية البدنية الكاملة قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر.

وأشار إلى أن إمام عاشور شارك مع الأهلي في الدوري المصري خلال مباراتين فقط منذ عودته من الإصابة، بواقع 31 دقيقة أمام المقاولون العرب، و73 دقيقة أمام أبو قير للأسمدة، بإجمالي 104 دقائق فقط.

وأضاف أن اللاعب، رغم قلة مشاركاته وعدم خوضه فترة إعداد قوية تتضمن مباريات مع الأهلي، شارك مع منتخب مصر لمدة 88 دقيقة أمام أنجولا، قبل أن يسافر مع بعثة الفراعنة ويشارك في المباراة كاملة أمام جنوب السودان، والتي أقيمت على ملعب من الترتان.

وأكد فارس أن هذه المشاركة تمثل أحمالًا بدنية قوية على إمام عاشور، خاصة أنه لم يخض عددًا كافيًا من المباريات مع فريقه منذ عودته من الإصابة، مطالبًا الجهاز الفني بضرورة مراعاة ذلك خلال الفترة المقبلة.

وطالب مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» بمنح إمام عاشور راحة خلال المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها خلال فترة التوقف الدولي، تجنبًا لتعرضه لإصابة نتيجة زيادة الأحمال البدنية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر سبق أن اتخذ قرارات مشابهة مع عدد من اللاعبين، موضحًا أن محمد صلاح ومحمد عبد المنعم حصلا على إعفاء من المشاركة في مباراة رسمية، وفقًا لما ذكره، بهدف الحفاظ عليهما وتجنب تعرضهما للإصابة.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل بحذر مع الحالة البدنية لإمام عاشور، خاصة مع ضغط المباريات وقلة مشاركاته مع الأهلي قبل الانضمام إلى منتخب مصر.

الإعلامي محمد فارس إمام عاشور منتخب جنوب أفريقيا الأهلي الدوري المصري أبو قير للأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

ما الذي يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين؟.. المفتي يجيب

علي جمعة

علي جمعة يوضح مكانة السنة النبوية وكيف حفظ المسلمون سيرة الرسول

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل قص الأظافر يبطل الوضوء؟.. كيفية قضاء الصلوات الفائتة وحسابها.. وحكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حساب الزكاة

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد