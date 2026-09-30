لازم يريح.. إعلامي يحذر من مشاركة إمام عاشور أمام جنوب أفريقيا

حذر الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، من مشاركة إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، في المباراة الودية المقبلة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مؤكدًا ضرورة مراعاة حالته البدنية وتجنب تعرضه للإصابة.

وأوضح محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إمام عاشور كان بعيدًا عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، ولم يكن قد وصل إلى الجاهزية البدنية الكاملة قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر.

وأشار إلى أن إمام عاشور شارك مع الأهلي في الدوري المصري خلال مباراتين فقط منذ عودته من الإصابة، بواقع 31 دقيقة أمام المقاولون العرب، و73 دقيقة أمام أبو قير للأسمدة، بإجمالي 104 دقائق فقط.

وأضاف أن اللاعب، رغم قلة مشاركاته وعدم خوضه فترة إعداد قوية تتضمن مباريات مع الأهلي، شارك مع منتخب مصر لمدة 88 دقيقة أمام أنجولا، قبل أن يسافر مع بعثة الفراعنة ويشارك في المباراة كاملة أمام جنوب السودان، والتي أقيمت على ملعب من الترتان.

وأكد فارس أن هذه المشاركة تمثل أحمالًا بدنية قوية على إمام عاشور، خاصة أنه لم يخض عددًا كافيًا من المباريات مع فريقه منذ عودته من الإصابة، مطالبًا الجهاز الفني بضرورة مراعاة ذلك خلال الفترة المقبلة.

وطالب مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» بمنح إمام عاشور راحة خلال المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها خلال فترة التوقف الدولي، تجنبًا لتعرضه لإصابة نتيجة زيادة الأحمال البدنية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر سبق أن اتخذ قرارات مشابهة مع عدد من اللاعبين، موضحًا أن محمد صلاح ومحمد عبد المنعم حصلا على إعفاء من المشاركة في مباراة رسمية، وفقًا لما ذكره، بهدف الحفاظ عليهما وتجنب تعرضهما للإصابة.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل بحذر مع الحالة البدنية لإمام عاشور، خاصة مع ضغط المباريات وقلة مشاركاته مع الأهلي قبل الانضمام إلى منتخب مصر.