مصرع طالبة صدمها ميكروباص أمام جامعة أسيوط

لقيت طالبة مصرعها إثر حادث صدمتها سيارة ميكروباص مسرعة أمام بوابات جامعة أسيوط.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من

غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام بوابة جامعة أسيوط ووجود حالة وفاة.

​على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة ميكروباص كانت تسير بسرعة واصطدمت بالطالبة أثناء عبورها الطريق أمام الجامعة، مما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

​تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث وتم نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام .