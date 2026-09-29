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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يجري زيارة ميدانية لمستشفى أسيوط للصحة النفسية

القومي لحقوق الإنسان يجري زيارة ميدانية لمستشفى أسيوط للصحة النفسية
القومي لحقوق الإنسان يجري زيارة ميدانية لمستشفى أسيوط للصحة النفسية
الديب أبوعلي

أجرى وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، وفي إطار اضطلاع المجلس بولايته في متابعة أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز الحق في الرعاية الصحية، زيارة ميدانية إلى مستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان، للوقوف على أوضاع المستشفى ومستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ومدى توافقها مع المعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وضم وفد المجلس ناصر أبو العيون والدكتور بكر سويلم، عضوي لجنة الحقوق الاجتماعية، وفيفيان مراد، أمينة لجنة الشكاوى، إلى جانب أسماء فوزي وطارق فرج من الأمانة الفنية للمجلس.

وشملت الزيارة تفقد عدد من أقسام ومرافق المستشفى، من بينها العيادات الخارجية، وأقسام الإقامة الداخلية للرجال والسيدات، ووحدات التأهيل النفسي، وقسم علاج وتأهيل الأطفال، ومركز علاج الإدمان، حيث اطلع الوفد على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وتبلغ السعة الأساسية للمستشفى 121 سريرًا، فيما تبلغ الطاقة التشغيلية الحالية 54 سريرًا، منها 44 سريرًا للأقسام النفسية و10 أسرة لعلاج الإدمان، وذلك في ضوء أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

كما تفقد الوفد مستوى النظافة والتهوية والتجهيزات الطبية، ومستوى الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى ومدى ملاءمتها للاشتراطات الصحية، واطلع على السجلات الطبية والبروتوكولات والإجراءات المتبعة في العلاج والتأهيل، إلى جانب الوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المتخصصة.

مستشفى أسيوط للصحة النفسية

وفي إطار حرص المجلس على الاستماع المباشر إلى تجارب المستفيدين من الخدمات، عقد أعضاء الوفد لقاءات مع عدد من المرضى وذويهم، استمعوا خلالها إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الرعاية والخدمات المقدمة، كما تم الوقوف على آليات تقديم الشكاوى وسبل التعامل معها ومتابعتها، بما يكفل حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لهم.

وأعرب وفد المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى في تقديم الخدمات للمرضى، في ظل أعمال تطوير البنية التحتية واحتياجات التوسع في الخدمات. كما أكد الوفد أهمية تعزيز برامج التوعية المجتمعية المتعلقة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما يسهم في الحد من الوصمة الاجتماعية ودعم إعادة دمج المرضى في المجتمع بعد التعافي.

ورحبت إدارة مستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان بزيارة وفد المجلس، مؤكدة حرصها على تقديم رعاية صحية متكاملة تراعي كرامة المرضى وخصوصيتهم، وتوفر بيئة آمنة وملائمة للعلاج والتأهيل، وفقًا للمعايير الطبية والحقوقية ذات الصلة.

وفي ختام الزيارة، أوصى المجلس بأهمية مواصلة جهود التطوير المؤسسي، والعمل على سرعة استكمال خطة تطوير البنية التحتية للمستشفى، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلًا عن دعم المستشفى بالكوادر الطبية المتخصصة والأخصائيين النفسيين بما يتناسب مع احتياجات العمل.

كما أوصى المجلس بتعزيز قدرات المستشفى في ضوء الكثافة الملحوظة لأعداد المترددين على العيادات الخارجية، بما يمكنها من الاستجابة بصورة أفضل للاحتياجات المتزايدة لأبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة في صعيد مصر.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الزيارات الميدانية إلى المنشآت الصحية تمثل إحدى آليات المتابعة المباشرة لأوضاع حقوق الإنسان، وتسهم في الوقوف على التحديات العملية التي تواجه تقديم الخدمات، والاستماع إلى المستفيدين منها، وطرح التوصيات التي من شأنها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز حماية حقوق المرضى وكرامتهم الإنسانية.

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