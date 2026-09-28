بفستان أبيض.. شاهد هاجر الشرنوبي تتصدر التريند بجلسة تصوير مع زوجها

أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي عن حملها في طفلها الأول من زوجها المنتج أحمد الجابري، وسط حالة من السعادة والفرحة التي حرصت على مشاركتها مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هاجر الشرنوبي مجموعة من الصور من جلسة تصوير رومانسية جمعتها بزوجها، وذلك بالتزامن مع احتفالهما بعيد زواجهما الثاني، وظهرت خلالها أجواء الاحتفال والسعادة بين الثنائي.

هاجر الشرنوبي تعلن عن حملها بيوم عيد زواجها

وحرصت هاجر الشرنوبي على الكشف عن خبر حملها من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها ولجنينها.

منشور هاجر الشرنوبي

وكتبت هاجر الشرنوبي: «أحلى هدية من ربنا اللهم لك الحمد والشكر، ادعولنا ربنا يتمملنا على خير ويرزقنا نونو سليم معافي ويجعله سبب في كل فرحة جاية في حياتنا فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين».

وتفاعل عدد كبير من متابعي هاجر الشرنوبي مع إعلان حملها، وحرصوا على تهنئتها وزوجها بهذه المناسبة، متمنين لها ولجنينها الصحة والسلامة وأن تمر فترة الحمل بسلام.