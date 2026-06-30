هاجر الشرنوبي توجه رسالة دعم للفنانة هبة مجدي بعد تعرضها لوعكة صحية

حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على توجيه رسالة دعم مؤثرة للفنانة هبة مجدي ، معبرة عن تقديرها الكبير لقوتها وصبرها خلال الفترة الماضية.

ونشرت هاجر صورة من كواليس العمل عبر حسابها في مسلس المداح على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “

الصورة دي من كواليس مسلسل المداح عقلي مش عارف يستوعب إنك كنتي تعبانة وقت الصوره دي ومعرفتش ومحستش بأي حاجه من امبارح دماغي عطلانه وقلبي إتعسر ياحبيبتي كنتي تشتغلي ولا كأن في أي حاجه

واضافت : إنتي مش بس رقيقه وهاديه وخلوقه إنتي كمان قويه ياهبه وصلبه كملي انا عديت بالتجربه دي مع بابا واكتر باب خرجنا منه بسلام هو النفسيه قبل اي علاج

واختتمت رسالتها بالدعاء لها، قائلة: كملي حبيبتي ربنا يتم شفاكي علي خير ويحفظك لاولادك وجوزك وكل حبايبك ولينا .. بحبك اوووي إدعولها ياجماعه كتير ما

وكانت هبة مجدي قد أعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها.