قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا لخريجي الجامعات المصرية أو من الخارج
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط
رئيس النواب: ثورة 30 يونيو نقطة تحول راسخة في مسيرة الوطن
تفاصيل زيادة الأجور| 12% علاوة و750 جنيهًا حافزا.. وهذا موعد التطبيق
مات بلدغـ ـة ثعبان.. القصة الكاملة لمصرع طفل أثناء مساعدة والده في الحقل بالشرقية
مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل
النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت
الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية
قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاجر الشرنوبي توجه رسالة دعم للفنانة هبة مجدي بعد تعرضها لوعكة صحية

هبه مجدي
هبه مجدي
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على توجيه رسالة دعم مؤثرة للفنانة هبة مجدي ، معبرة عن تقديرها الكبير لقوتها وصبرها خلال الفترة الماضية.

ونشرت هاجر صورة من كواليس العمل عبر حسابها في مسلس المداح على “إنستجرام”، وعلقت قائلة:

الصورة دي من كواليس مسلسل المداح عقلي مش عارف يستوعب إنك كنتي تعبانة وقت الصوره دي ومعرفتش ومحستش بأي حاجه من امبارح دماغي عطلانه وقلبي إتعسر ياحبيبتي كنتي تشتغلي ولا كأن في أي حاجه 

واضافت : إنتي مش بس رقيقه وهاديه وخلوقه إنتي كمان قويه ياهبه وصلبه كملي انا عديت بالتجربه دي مع بابا واكتر باب خرجنا منه بسلام هو النفسيه قبل اي علاج

واختتمت رسالتها بالدعاء لها، قائلة: كملي حبيبتي ربنا يتم شفاكي علي خير ويحفظك لاولادك وجوزك وكل حبايبك ولينا .. بحبك اوووي إدعولها ياجماعه كتير ما

وكانت هبة مجدي قد أعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها.

الفنانة هاجر الشرنوبي المداح هبة مجدي محمد محسن بوعكة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

ترشيحاتنا

وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب

رئيس نقل النواب يستعرض تفاصيل منحة مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق

فاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

فاتن الفقي: ثورة 30 يونيو أكدت وعي المصريين وقدرتهم على حماية دولتهم

30 يونيو

برلماني: الشعب المصري انتصر لإرادته وحمى هوية الدولة في 30 يونيو

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد