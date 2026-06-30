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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمادة هلال يدعم هبة مجدي برسالة مؤثرة: جيتي على نفسك كتير وإنتِ بتصوري

حمادة هلال وهبة مجدي
حمادة هلال وهبة مجدي
يارا أمين

حرص الفنان حمادة هلال على دعم الفنانة هبة مجدي، بعد إعلانها مرورها بأزمة صحية، موجهًا لها رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”.

ونشر حمادة هلال صورة جمعته بهبة مجدي من كواليس مسلسل «المداح»، وأرفقها بتعليق أعرب فيه عن تمنياته لها بالشفاء العاجل، مشيدًا بما تحلت به من قوة وتحمل خلال فترة التصوير.

وكتب حمادة هلال: “ألف سلامة أختي الغالية.. شفاكي الله وعافاكي.. جيتي على نفسك كتير وإحنا شغالين وماحسستيش حد بحاجة.. ربنا يراضيكي بشفائه العاجل وبكرمه الوفير.. إنتي قد أي حاجة وكله هيعدي بأمر الله.”

وكشف تعليق حمادة هلال عن أن هبة مجدي واصلت تصوير مشاهدها رغم معاناتها الصحية، دون أن تُظهر تأثير الأزمة على عملها، وهو ما لاقى إشادة واسعة من متابعيها.

وكانت هبة مجدي قد أعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها

الفنان حمادة هلال الفنانة هبة مجدي هبة مجدي فيس بوك مسلسل «المداح»

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