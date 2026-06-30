حمادة هلال يدعم هبة مجدي برسالة مؤثرة: جيتي على نفسك كتير وإنتِ بتصوري

حرص الفنان حمادة هلال على دعم الفنانة هبة مجدي، بعد إعلانها مرورها بأزمة صحية، موجهًا لها رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”.

ونشر حمادة هلال صورة جمعته بهبة مجدي من كواليس مسلسل «المداح»، وأرفقها بتعليق أعرب فيه عن تمنياته لها بالشفاء العاجل، مشيدًا بما تحلت به من قوة وتحمل خلال فترة التصوير.

وكتب حمادة هلال: “ألف سلامة أختي الغالية.. شفاكي الله وعافاكي.. جيتي على نفسك كتير وإحنا شغالين وماحسستيش حد بحاجة.. ربنا يراضيكي بشفائه العاجل وبكرمه الوفير.. إنتي قد أي حاجة وكله هيعدي بأمر الله.”

وكشف تعليق حمادة هلال عن أن هبة مجدي واصلت تصوير مشاهدها رغم معاناتها الصحية، دون أن تُظهر تأثير الأزمة على عملها، وهو ما لاقى إشادة واسعة من متابعيها.

وكانت هبة مجدي قد أعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها