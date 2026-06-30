في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

حرص الفنان محمد محسن على طمأنة جمهور زوجته الفنانة هبة مجدي، بعد إعلانها مرورها بأزمة صحية، مؤكدًا أن حالتها تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأنها دخلت المرحلة الأخيرة من رحلة العلاج.

وكتب محمد محسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “الحمد لله أولًا وآخرًا.. تابعت بكل الحب خلال الساعات الماضية مظاهرة الحب الكبيرة من كل المحبين، والدعوات الصادقة والمخلصة لحبيبتي وزوجتي الغالية هبة مجدي، بعد انتشار خبر مرورها بفترة صحية حرجة عشناها طوال أشهر عديدة ماضية.”

وأضاف: “فضلنا فيها الصمت التام والتركيز على العلاج بعيدًا عن صخب الإعلام والسوشيال ميديا، واحتفظنا خلالها بتفاصيل المرض داخل أسرتنا الصغيرة حتى يمنّ الله عليها بتمام الشفاء والعافية.”

وطمأن محمد محسن الجمهور على الحالة الصحية لزوجته، قائلًا: “الحمد لله أطمئنكم جميعًا أن هبة بخير حاليًا وحالتها مستقرة، وأدعو كل الأهل والأحباب وأسرتنا الكبيرة في مصر والوطن العربي والمحبين في كل مكان بمواصلة الدعاء لها، حيث إنها دخلت فعليًا بفضل الله في المرحلة النهائية والأخيرة من العلاج.”

كما طالب محمد محسن وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي باحترام خصوصية زوجته، مؤكدًا: “أرجو من جميع الزملاء والسادة الصحفيين والإعلاميين والمسؤولين عن صفحات السوشيال ميديا الحفاظ على خصوصيتها في هذا الشأن، وغلق كل أبواب التكهنات والتأويلات حول طبيعة مرضها، التي تفضل حاليًا أن تحتفظ بكل تفاصيله لنفسها ولأسرتها.”

واختتم رسالته بالدعاء لزوجته ولكل المرضى، قائلًا: “شكراً لكم جميعًا من القلب، وأدعو الله أن يمنّ على هبة وعلى كل مرضانا بتمام ودوام الشفاء والعافية.