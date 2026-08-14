إعلامي يشيد بتعاقدات الأهلي: برافو لكل منظومة الكرة.. وصفقة عصام سراج الأهم

أشاد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، بما تقوم به إدارة النادي الأهلي في ملف التعاقدات خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن طريقة إدارة الصفقات شهدت تطورًا كبيرًا من حيث التفاوض والحسم، مشيرًا إلى أن نجاح أو فشل أي لاعب داخل الملعب أمر لا يمكن ضمانه.

وقال محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا شهادتي في اللي بيحصل في ملف تعاقدات الأهلي الموسم ده مش مجروحة، لأني نفس الشخص اللي، على الهواء في MBC مع الصديق إبراهيم فايق، انتقدت بشكل قاسي جدًا الأهلي في ملف عودة الفاخوري وحامد حمدان، وأعتقد الناس فاكرة اللي اتقال وقتها».

وأضاف: «فدلوقتي أنا أكتر واحد سعيد باللي بيحصل في الأهلي حاليًا. نجاح أو فشل صفقة في الملعب دي حاجة محدش يقدر يضمنها، إنما كـ"ملف تعاقدات"؟ برافو برافو برافو برافو».

وأوضح فارس أن من أبرز عوامل نجاح الأهلي في الصفقات الجديدة، التأكد من رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأحمر قبل الدخول في مفاوضات، قائلًا: «الأهلي مدخلش في لاعب إلا لو شاري الأهلي بنسبة 100%… لو 99% يبقى لأ. لو هتقولي: أصل بفاضل بين عروض، يبقى مبروك عليك العروض التانية».

وأشار إلى أن الأهلي نجح في حسم صفقات علي محمود وأقطاي رغم وجود عروض مالية أكبر، مؤكدًا أن رغبة الثنائي كانت واضحة في الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وتابع: «أخدت علي محمود وأقطاي وإنت ضامن إن رغبتهم هي الأهلي وبس، رغم وجود عروض مالية أكبر».

كما أشاد بطريقة إدارة المفاوضات بين اللاعبين، موضحًا: «ولعبتها حلو أوي… اتفاوضت على ضم علي محمود من غير أي كلام عن أقطاي، ولما وصلت لشروط مناسبة، قلت: يلا بينا ناخد بنفس الشروط أقطاي، عشان ما تعملش ضغط على نفسك من البداية».

وتحدث فارس عن صفقة المغربي سفيان بن جديدة، قائلًا إن الأهلي نجح في حسمها رغم الضغوط الجماهيرية التي تعرض لها المغرب الفاسي، وبمقابل مالي يقترب من القيمة السوقية للاعب.

كما أشار إلى صفقة الجزائري منصف بقرار، مؤكدًا أن اللاعب ارتبط اسمه برغبة نادي خيتافي الإسباني، إلا أن الأهلي تمكن من حسم الصفقة سريعًا.

وأشاد فارس أيضًا بسياسة الأهلي في ملف الرواتب والتفاوض، موضحًا: «مفيش لاعب رجع غير بشروطك اللي إنت عارضها، من غير ما تدفع جنيه زيادة عن الرقم اللي إنت حاطه كراتب».

وتطرق إلى صفقة محمود صلاح، مؤكدًا أن الأهلي تمسك بالمقابل المالي الذي حدده، بينما ساعد اللاعب النادي في إتمام الصفقة من خلال التنازل عن جزء من مطالبه المالية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رغبته في الانضمام إلى الأهلي.

وقال: «محمود صلاح، فضلت متمسك بالمبلغ".