محمد صلاح يترقب ظهوره الخامس في الدوري الأوروبي.. طرابزون يواجه فيرينكفاروس

يستعد محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، لخوض تجربة جديدة في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حجز فريقه مقعدًا في الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري بالمسابقة.

وضرب طرابزون سبور موعدًا مع فيرينكفاروس المجري في الدور الفاصل، بعدما نجح الأخير في تخطي جورنيك زابجي البولندي ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات.

وتأهل الفريق المجري عقب تعادله مع جورنيك زابجي بهدف لكل فريق في مباراة الإياب، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يستضيف طرابزون سبور نظيره فيرينكفاروس يوم الخميس 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الإياب في المجر يوم 27 أغسطس.

ويطمح محمد صلاح إلى الظهور للمرة الخامسة في مسيرته ببطولة الدوري الأوروبي مع الأندية، بعدما سبق له المشاركة في المسابقة بقميص بازل وفيورنتينا وروما وليفربول.

وكان طرابزون سبور قد حجز مكانه في الملحق المؤهل للدوري الأوروبي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي برصيد 69 نقطة، ليحصل على فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري بالبطولة.



