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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟.. فوائد صحية تجعلها من أفضل الفواكه

الجوافة
الجوافة
ريام قدري

الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، وتتميز بمحتواها من فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعل تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن خيارًا مفيدًا للصحة.

تقوي المناعة

تحتوي الجوافة على نسبة مرتفعة من فيتامين C، وهو عنصر غذائي مهم لدعم وظائف الجهاز المناعي وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

تحسن عملية الهضم

تساعد الألياف الموجودة في الجوافة على دعم حركة الجهاز الهضمي وتحسين انتظام التبرز، كما تساهم في زيادة الشعور بالشبع.

مفيدة لصحة القلب

تحتوي الجوافة على البوتاسيوم والألياف ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، وهي عناصر يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي داعم لصحة القلب.

تدعم صحة البشرة

يساهم فيتامين C الموجود في الجوافة في تكوين الكولاجين، وهو بروتين أساسي للحفاظ على صحة الجلد.

تساعد على الشعور بالشبع

تجمع الجوافة بين الألياف والماء، ما يجعل تناول الثمرة كاملة وجبة خفيفة مشبعة مقارنة بالعديد من الخيارات السكرية الأقل احتواءً على الألياف.

الأفضل تناولها كاملة

يفضل تناول الجوافة كفاكهة كاملة بدلًا من تحويلها إلى عصير، لأن ذلك يحافظ على الألياف ويساعد على الشعور بالشبع.

ورغم فوائدها، فإن تناول كميات كبيرة منها قد يسبب الانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص بسبب ارتفاع محتواها من الألياف، لذلك يظل الاعتدال هو الأفضل.

الجوافة جوافة ماذا يحدث عند تناول الجوافة

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