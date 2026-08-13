مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

أثار منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعد الإعلان عن مكافأة مالية قدرها 2 مليون جنيه لمن يساعد في العثور على كلبة تُدعى «سكرا» اختفت في منطقة التجمع الخامس.

وأعلنت صفحة «Dogs Area» المتخصصة في نشر أخبار الحيوانات المفقودة، عن تخصيص مكافأة مالية قدرها مليونا جنيه لمن يساعد في العثور على الكلبة «سكرا» وإعادتها إلى صاحبتها.

وأوضحت الصفحة أن «سكرا» تمثل جزءًا أساسيًا من حياة صاحبتها وأسرتها، مؤكدة أن الهدف من المكافأة هو تسريع عملية البحث عنها وعودتها إلى منزلها، خاصة أن فقدانها تسبب في حالة من الحزن لدى أسرتها.

وناشدت الصفحة جميع من شاهد «سكرا» أو لديه أي معلومات قد تساعد في تحديد مكانها، التواصل بشكل عاجل، إلى جانب مشاركة المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساعدة في العثور عليها.