كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديدة لكزس ES 350h موديل 2027، وتنتمي ES 350h لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، ومزود بمنظومة هجينة من الجيل السادس إلى تشكيلة الجيل الثامن .

سيارة لكزس ES 350h موديل 2027 الجديدة

محرك لكزس ES 350h موديل 2027

تستمد سيارة لكزس ES 350h موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، بجانب محرك كهربائي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك e-CVT، وتنتج قوة 244 حصان، إلي جانب خيار الدفع الكلي الذكي (AWD)، وتحتاج إلي 5.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة لكزس ES 350h موديل 2027 الجديدة

مواصفات لكزس ES 350h موديل 2027

زودت سيارة لكزس ES 350h موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات خارجية، وبها فتحة إدخال هواء علوية جديدة في الصداد الأمامي لتبريد المحرك، وبها منفذ خزان الوقود تقليدي على الرفرف الخلفي الأيسر، وبها نظام Lexus Safety System+ 4.0 للأمان والسلامة، وبها شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 14 بوصه، وبها نظام لكزس الجديد، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه

سيارة لكزس ES 350h موديل 2027 الجديدة

أسعار لكزس ES 350h موديل 2027 في السعودية

الفئة الأولي من سيارة لكزس ES 350h موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 192 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ES 350h موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 215 ألف ريال سعودي .

سيارة لكزس ES 350h موديل 2027 الجديدة

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

تأسست لكزس عام 1989 كقسم للسيارات الفاخرة لشركة تويوتا اليابانية، وبدأت رحلتها بمشروع "F1" السري الذي أثمر عن إطلاق السيارة الشهيرة لكزس إل إس 400، لتحدث ثورة في معايير الفخامة والجودة العالمية وتنافس بقوة في الأسواق الأمريكية والأوروبية.