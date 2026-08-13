عملاق طاقة الرياح الدنماركي أورستد يتجاوز توقعات الأرباح رغم ضغوط السوق الأمريكية

سجلت شركة "أورستد" الدنماركية، إحدى أكبر مطوري مزارع الرياح البحرية عالميًا، أرباحًا تشغيلية أساسية فاقت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأبقت على توقعاتها المالية لعام 2026 دون تغيير.

وقالت الشركة - في نتائجها المالية الصادرة اليوم الخميس - إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، باستثناء الشراكات الجديدة ورسوم إلغاء المشروعات، ارتفعت إلى نحو 5.44 مليار كرونة دنماركية في الربع الثاني، مقابل 5.34 مليار كرونة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة، تواصل "أورستد" مواجهة ضغوط على مشروعاتها لطاقة الرياح البحرية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتحديات تنظيمية تواجه القطاع، مما انعكس على تقييم بعض أصول الشركة هناك.

وسجلت الشركة خسائر انخفاض قيمة بنحو 1.2 مليار كرونة دنماركية، ترتبط بصورة رئيسية بمشروعاتها الأمريكية، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة راسموس إربوي أن مشروعات "أورستد" تواصل التقدم وفق الجداول الزمنية والتكاليف المخطط لها، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال الأشهر الـ18 الماضية عززت قدرتها على اقتناص فرص جديدة في قطاع الرياح البحرية.

وأبقت "أورستد" على توقعاتها لعام 2026 بتحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتجاوز 28 مليار كرونة، كما أبقت على توقعاتها للاستثمارات الإجمالية عند ما بين 50 و55 مليار كرونة.

وجددت الشركة خطتها لاستئناف توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2026، على أن يتم أول توزيع خلال عام 2027، بعد الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز هيكلها الرأسمالي ومركزها المالي.