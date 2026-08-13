تصريح صادم من نتنياهو: بريطانيا أول جمهورية إسلامية تمتلك قنبلة نووية

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً بعد أن وصف المملكة المتحدة بأنها "جمهورية بريطانيا الإسلامية" في مقابلة أجريت معه مؤخراً.

قال نتنياهو: "قد يُطلق على بريطانيا اسم "جمهورية بريطانيا الإسلامية"، مضيفا أن أحدهم وصف أول جمهورية إسلامية تمتلك أسلحة نووية بأنها قد تكون "جمهورية بريطانيا الإسلامية".

كما أجرى، خلال البودكاست، مقارنة بين امتلاك إيران وبريطانيا للأسلحة النووية.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعمل على ضمان عدم قيام دولة أخرى مماثلة، منسوباً ذلك إلى إيران.

وصرح قائلاً: "نحن نضمن عدم قيام دولة أخرى مماثلة، كما تعلمون، في إيران".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة الصراعات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقد وصف نتنياهو باستمرار امتلاك إيران قدرة نووية محتملة بأنه خطر جسيم على الأمن الدولي وتهديد مباشر لبقاء إسرائيل.

إلا أن تصريحاته التي وصف فيها بريطانيا بأنها أول جمهورية إسلامية تمتلك أسلحة نووية أثارت عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.