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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية في البنوك الدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم الخميس 13-8-2026 بالتزامن مع سريان قرار تعطل العمل في البنوك المصرية قبل قليل.

سعر العملات الأجنبية

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية؛ ثابتا دون تغيير .

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار 50.21 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 57.92 جنيها للشراء 58.09 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 67.74 جنيها للشراء و67.93 جنيها للبيع .

العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 36.01 جنيها للشراء و36.13 جنيها لللبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.78 جنيها للشراء و 7.77 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي 

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.27 جنيها للشراء و 5.26 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون السويدي 

وسجل الكرون السويدي 5.25 جنيها للشراء و 5.26 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ الفرنك السويسري 61.84 جنيها للشراء و62.02 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الـ100 ين ياباني

وسجل الـ100 ين ياباني 31.51 جنيها للشرا و31.6 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترليني

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.4 جنيها للشراء و 35,53 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني إلى 7.44 جنيها للشراء و 7.46 جنيها  للبيع.

سعر العملات الأجنبية مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني

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