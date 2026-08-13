ثابت بدون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس 13-8-2026 على مستوى محلات الصاغة داخل المملكة العربية السعودية

سعر الذهب في السعودية

وأظهرت تداولات الذهب في المملكة ثباتًأ من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 460 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 526.5 ريال سعودي .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 482.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 460.5 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 394.75 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3684 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 16.372 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4366 دولار.