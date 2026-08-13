حريق داخل مطعم بمول أرابيلا في القاهرة الجديدة

نشب حريق، منذ قليل، داخل أحد المطاعم الكائنة بمول أرابيلا في القاهرة الجديدة، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمناطق المجاورة.

تفاصيل حريق ارابيلا

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد المطاعم بالمول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للتعامل مع الواقعة.

محاصرة النيران

وتمركزت سيارات الحماية المدنية بمحيط المكان، وبدأت جهودها لمحاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده، فيما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وحصر الخسائر.