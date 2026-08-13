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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يترقب الظهور الأول مع طرابزون سبور.. موعد مباراة قاسم باشا والقنوات الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعالمية الظهور الأول للنجم محمد صلاح بقميص طرابزون سبور في بطولة الدوري التركي، بعدما انضم اللاعب رسميًا إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان طرابزون سبور قد حسم تعاقده مع محمد صلاح في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، عقب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، ليبدأ قائد منتخب مصر تجربة جديدة في الملاعب التركية.

محمد صلاح يقترب من الظهور الأول

يستعد محمد صلاح لخوض أول مباراة رسمية له مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا، في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري التركي، بعدما غاب عن المباراة الودية الأخيرة لفريقه أمام جوزتيبي.

وفضل فاتح تِكّه، المدير الفني لطرابزون سبور، عدم الدفع بالنجم المصري في المباراة الودية، في ظل عدم وصوله إلى الجاهزية الكاملة، ورغبة الجهاز الفني في منحه الوقت الكافي للاستعداد قبل المشاركة الرسمية.

ويأمل الجهاز الفني أن يظهر صلاح بأفضل حالاته البدنية والفنية مع بداية مشواره الجديد، خاصة في ظل الآمال الكبيرة التي تضعها جماهير طرابزون سبور على النجم المصري.

موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا

تقام مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا في افتتاح منافسات الدوري التركي، مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير لظهور محمد صلاح للمرة الأولى في مباراة رسمية مع فريقه الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة محمد صلاح

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس رسميًا نقل مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا، ضمن مجموعة من مباريات الفريق التركي التي ستتاح للجماهير في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا لما أوردته شبكة «61saat» التركية، ستصل مباريات طرابزون سبور خلال الموسم الجديد إلى جماهير كرة القدم في نحو 40 دولة حول العالم، من بينها مصر، عبر شبكة beIN SPORTS.

صفقة صلاح ترفع الاهتمام بطرابزون عالميًا

وشهد نادي طرابزون سبور اهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا متزايدًا منذ الإعلان عن التعاقد مع محمد صلاح، في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري على المستوى العالمي.

وتنتظر جماهير الفريق أن يترجم صلاح هذه الضجة إلى أداء قوي داخل الملعب، وأن يساهم بخبراته وإمكاناته الهجومية في قيادة طرابزون سبور للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد، في بداية تجربة جديدة للهداف المصري بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع ليفربول.

محمد صلاح بطولة الدوري التركي الدوري التركي طرابزون سبور ليفربول منتخب مصر قاسم باشا

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