رساله تحذير قوية من نجم قاسم باشا التركي لـ محمد صلاح.. ماذا قال؟

وجه أحد لاعبي الدوري التركي رساله تحذيريه لمحمد صلاح نجم ليفربول السابق والمنتخب بشان امكانية انضمام الفرعون المصري للدوري التركي

قال كرم ديميرباي لاعب قاسم باشا التركي فى تصريحات لصحيفة " الصباح " التركية "أكنّ احترامًا كبيرًا لـ محمد صلاح، لا أقارن بين اللاعبين، لكن العديد من اللاعبين المهمين لعبوا فى هذا الدوري من قبل، أسماء مثل ديدييه دروجبا وويسلي شنايدر لعبا هنا، كان لدينا لاعبون محليون مثل إيمري بيلوزوغلو وأردا توران، هذا أمر جيد للدوري، بالطبع، لكن عليه أن يفكّر فى جميع الأسماء التي سبقته العديد من الأسماء الكبيرة أتت ورحلت، لكن الكثير منها لم يحقق شيئًا يُذكر".

وأضاف “اللعب فى دوريات أوروبا أسهل، ليس الأمر سهلاً فى تركيا، والجميع يعلم ذلك، لأن الدوري التركي صعب للغاية، يوجد هنا لاعبون على مستوى عالٍ جدًا، إذا لعبت جيدًا اليوم، سيستمر تألقك لمدة عامين، إذا لعبت بشكل سيئ ستتعرض للانتقاد الشديد. هذا هو حال الدوري التركي”