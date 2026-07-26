الطب 93.69% والذكاء الاصطناعي 84.62%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2026

تنسيق الثانويه الازهريه 2026 أصبح محور اهتمام آلاف الطالبات وأولياء الأمور، بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 رسميًا، وبدء مرحلة البحث عن الكليات التي يمكن الالتحاق بها وفقًا للمجموع، خاصة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والتمريض والعلوم.



وبينما لم يعلن مكتب تنسيق جامعة الأزهر الحدود الدنيا للقبول للعام الجامعي 2026-2027 حتى الآن، يعتمد الطلاب على تنسيق الثانويه الازهريه 2025 باعتباره المؤشر الأقرب لتوقعات تنسيق العام الحالي، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.



ويزداد البحث أيضًا عن تنسيق جامعة الأزهر 2026 وتنسيق الازهر 2025 لمعرفة فرص الالتحاق بالكليات المختلفة، خاصة مع اختلاف نسب النجاح والطاقة الاستيعابية من عام لآخر.

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 يفتح باب البحث عن التنسيق

اعتمد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، بتكليف من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وسجلت النتيجة نسبة نجاح عامة بلغت 54.18%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.53%، مقابل 45.83% في القسم الأدبي، وهو ما جعل الطلاب ينتقلون مباشرة إلى المرحلة التالية، وهي البحث عن تنسيق الثانويه الازهريه 2025 لمعرفة الكليات المتاحة وفقًا لمجاميعهم.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن الحدود الدنيا للقبول قد تشهد تغيرات طفيفة فقط مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يجعل تنسيق الثانوية الازهرية 2025 المرجع الأقرب حاليًا.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026 علمي

حتى الآن، لم يصدر مكتب تنسيق جامعة الأزهر أي بيان رسمي بشأن الحدود الدنيا للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد، لذلك يعتمد الطلاب على مؤشرات تنسيق الأزهر 2025 لتوقع فرص القبول.

وتستند هذه المؤشرات إلى عدد من العوامل، أبرزها:

نسبة النجاح العامة.

نسبة النجاح بالقسم العلمي.

عدد الطلاب الناجحين.

الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

رغبات الطلاب.

الحدود الدنيا في تنسيق الثانويه الازهريه 2025.

ومن المتوقع أن تظل أغلب الكليات عند مستويات قريبة من العام الماضي، مع احتمالية حدوث ارتفاع أو انخفاض محدود وفقًا للمجمع التكراري للدرجات.

الكليات الأكثر بحثًا بين طالبات العلمي

تشهد محركات البحث إقبالًا واسعًا على معرفة مؤشرات القبول في الكليات الأعلى طلبًا داخل جامعة الأزهر، ومن أبرزها:

كلية الطب.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الهندسة.

كلية العلوم.

كلية التمريض.

كلية التجارة.

كلية التربية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

وتظل هذه الكليات الأكثر جذبًا للطالبات اللاتي حققن مجاميع مرتفعة، بينما توفر كليات أخرى فرصًا متنوعة أمام أصحاب المجاميع المتوسطة.



وفيميا يلي مؤشرات تنسيق الكليات بجامعة الأزهر اعتمادا على تنسيق العام الماضي:







كيف يتم تحديد تنسيق جامعة الأزهر؟

يعتمد مكتب التنسيق على مجموعة من المعايير عند تحديد الحدود الدنيا للقبول، ولا يتم الاكتفاء بنسبة النجاح فقط.

وتشمل المعايير:

أعداد الطلاب المتقدمين.

عدد الناجحين في كل شعبة.

الطاقة الاستيعابية للكليات.

رغبات الطلاب.

التوزيع الجغرافي.

نتائج المجمع التكراري.

لذلك فإن تنسيق الازهر 2025 يظل مجرد مؤشر استرشادي حتى إعلان التنسيق الرسمي.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

يمكن للطلاب الذين لم يطلعوا على نتائجهم حتى الآن الاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية. اختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2026. إدخال الرقم القومي أو رقم الجلوس. الضغط على زر عرض النتيجة. الاطلاع على الدرجات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

وتعرض النتيجة تفاصيل درجات جميع المواد إلى جانب المجموع النهائي وحالة الطالب.

متى يبدأ تنسيق جامعة الأزهر 2026؟

من المنتظر أن يعلن مكتب تنسيق جامعة الأزهر الجدول الزمني الخاص بتسجيل الرغبات عقب الانتهاء من اعتماد قواعد القبول، ومن المتوقع أن يبدأ التنسيق خلال النصف الثاني من شهر أغسطس.

ويتضمن الجدول عادة:

إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى.

فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

فتح المرحلة الثانية.

استقبال طلبات التحويل وتقليل الاغتراب.

ويتابع الطلاب هذه المراحل بشكل مستمر لمعرفة فرصهم في الالتحاق بالكليات المختلفة.

طريقة تسجيل رغبات تنسيق الأزهر

بعد فتح باب التنسيق رسميًا، يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عبر موقع التنسيق من خلال:

تسجيل رقم الجلوس.

إدخال البيانات المطلوبة.

ترتيب الرغبات حسب الأولوية.

مراجعة البيانات.

حفظ الرغبات.

طباعة إيصال التسجيل.

ويحق للطالب تعديل رغباته طوال فترة فتح باب التسجيل قبل غلق الموقع.

أوائل الثانوية الأزهرية 2026

شهدت نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام تفوقًا لافتًا لعدد من الطلاب والطالبات.

ففي القسم العلمي حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم بمنطقة الغربية، على المركز الأول بمجموع 646 درجة بنسبة 99.38%.

وجاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف في المركز الثاني بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23%.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل بمجموع 644 درجة بنسبة 99.08%، مع وجود ثلاثة طلاب في المركز الثالث مكرر.

وفي القسم الأدبي، حصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني على المركز الأول بمجموع 585 درجة بنسبة 99.15%، بينما جاءت خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد في المركز الثاني، ومودة عمرو محمد السيد غنيم في المركز الثالث.

نسب النجاح الرسمية في الثانوية الأزهرية

بلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 163,677 طالبًا وطالبة.

وجاءت الإحصاءات الرسمية كالتالي:

نسبة النجاح العامة: 54.18% .

. نسبة نجاح القسم العلمي: 61.53% .

. نسبة نجاح القسم الأدبي: 45.83% .

. عدد الناجحين في القسم العلمي: 41,672 طالبًا وطالبة .

. عدد الناجحين في القسم الأدبي: 27,319 طالبًا وطالبة.

وتعد هذه النسب أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في تحديد تنسيق الثانويه الازهريه 2025 خلال الأيام المقبلة.

هل يختلف تنسيق الأزهر عن تنسيق الثانوية العامة؟

يتساءل كثير من الطلاب عن الفارق بين تنسيق الثانوية الازهرية 2025 وتنسيق الثانوية العامة 2025، ويعود الاختلاف إلى أن لكل منهما نظام قبول مستقل، حيث تخضع جامعة الأزهر لتنسيق خاص بها يعتمد على أعداد الناجحين في الثانوية الأزهرية والطاقة الاستيعابية لكليات الجامعة، بينما يتم تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة وفق قواعد مختلفة.

لذلك لا يمكن مقارنة الحدود الدنيا بين النظامين بصورة مباشرة، إذ تختلف طبيعة الدراسة والكليات وشروط القبول.

آخر تطورات تنسيق جامعة الأزهر

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن الحدود الدنيا للقبول، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن تنسيق الثانويه الازهريه 2025 سيظل المرجع الأساسي الذي يستند إليه الطلاب لتوقع الكليات المتاحة، إلى حين إعلان النتائج الرسمية من مكتب تنسيق جامعة الأزهر.

وينصح الطلاب بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن جامعة الأزهر وعدم الاعتماد على أي توقعات غير موثقة، مع تجهيز الأوراق المطلوبة استعدادًا لبدء تسجيل الرغبات فور فتح باب التنسيق، خاصة أن تنسيق الثانويه الازهريه 2025 سيحدد بشكل كبير ملامح القبول بالكليات المختلفة خلال العام الجامعي الجديد.