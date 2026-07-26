بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية في لحظة اعرف مجموعك

يبحث الكثير عن بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية ، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 ، والتي يوجد خلالها رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 ، ويسهل البحث على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس ، لأن الأزهر الشريف أتاح الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالرقم الرقمي، من خلال الدخول على بوابة الأزهر في لحظات سوف تحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بسهولة ويسر، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هـنــــــــــــا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم والرقم القومي

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2026 بالاسم والرقم القومي من خلال استخدام رقم الجلوس ويظهر الاسم ومعه تفاصيل الدرجات، أما الحصول على النتيجة بالاسم فقط من بوابة الأزهر فمن الصعب ويمكن اللجوء للمعاهد الأزهرية وبالتالي على الطالب تسجيل الرقم القومي للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر أعلن فيه عن تفاصيل النتيجة من أوائل الثانوية الأزهرية ونسب النجاح وخطوات التظلمات.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 ، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وهي سكشن مخصص للنتائج على بوابة الأزهر الشريف.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

كما ذكرنا تم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 اليوم الأحد، من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس والرقم القومي، وبكل سهولة حيث يحصل الطالب على مجموعه والنسبة المئوية.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

يمكن معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية الآن بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية في المؤتمر الصحفي، وذلك من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا حيث رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة الاختيارات ومن ثم الضغط على نتائج الطلاب.

3- ادخل الرقم القومي.

4- اختار العام الدراسي 2025-2026.

5- اضغط على «الاستعلام» وفي حال اعتماد النتيجة ستظهر لك في غضون لحظات معدودة.

بوابة الأزهر لنتائج الثانوية الأزهرية 2026



بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 للاطلاع عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والاستعلام عن نتيجتهم بشكل مباشر من خلال الدخول على هذا الرابط اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

أوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي

حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، الطالبة بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم، بمنطقة الغربية، على المركز الأول على القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهريّة على مستوى الجمهورية، بمجموع 646 درجة، بنسبة 99.38%.

فيما جاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، بمعهد فتيات طنبشا، بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة، بنسبة 99.23%، وحلَّ الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، بمعهد الغد المشرق للغات، بمنطقة القاهرة، في المركز الثالث بمجموع 644 درجة، بنسبة 99.08%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2026

كما حلَّ في المركز الثالث مكرر كلٌّ من: الطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران، بمعهد فارسكور، بمنطقة دمياط، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، بمعهد فتيات العبور النموذجي، بمنطقة القاهرة، والطالب يوسف محمود محمود محمود عبد الستار محمود، بمعهد بطرة، بمنطقة الدقهلية.

جدير بالذكر أن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل في كلٍّ من القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وبصاحبي المركز الأول لفئتي ذوي البصائر والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوُّقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.

نتيجة الثانوية الأزهرية



أولا: القسم الأدبي: حضر امتحانات الدور الأول من هذا العام (59614) طالبًا وطالبة، نجح منهم (27319) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (45.83%).

ثانيًا: القسم العلمي: حضر امتحانات الدور الأول هذا العام (67724) طالبًا وطالبة، نجح منهم (41672) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (61.53%).

وبلغت النسبة العامة للنجاح (54.18%).

ثالثًا: عدد المصححين للمواد الثقافية (8945) مصححًا، وعدد المصححين للمواد الشرعية والعربية (10801) مصححًا.

رابعًا: بلغ عدد اللجان الرئيسة هذا العام (581) لجنة، بإجمالي عدد مراقبين (22659) مراقبًا، و(608) متابع من المشيخة والقطاع.

خامسا: تم التصحيح من خلال 16 مركز تصحيح، كل مركز مقسم إلى 3 مراكز.

سادسًا: تمت أعمال التصحيح على 3 مراحل، لجنة أصلية ثم لجنة مراجعة ثم اللجنة القانونية.

سابعًا: تبدأ الطعون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28/7 وتستمر حتى 11/8.

يتم تقديم الطعن في الإدارة التعليمية بإجمالي (205) إدارة تعليمية، ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا ويتم الدفع عن طريق فوري.

ويتم تشكيل لجنة عليا للتظلمات، خلال 60 يومًا من نتيجة الطعن، ويمكن التظلم حتى في المواد الشفوية.

الطعن هذا العام لأول مرة مراجعة الدرجات والأجزاء غير المصححة والتجميع.

النسبة العامة للنجاح في الثانوية الأزهرية

وبلغت النسبة العامة للنجاح 54.18% حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83% بتقدم 82,366 طالبًا وطالبة (45,633 طالبًا و36,733 طالبة)، وحضر منهم 59,614، ونجح 27,319.

وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.53% بتقدم 81,311 طالبًا وطالبة (41,468 طالبًا و39,843 طالبة)، حضر منهم 67,724، ونجح 41,672، ليصل إجمالي المتقدمين للامتحانات هذا العام إلى 163,677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسة تضم 10,230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم الذين أدوا الامتحانات 246 طالبًا وطالبة، وشارك في أعمال النظام والمراقبة والملاحظة 22,660 منتدبًا.



أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي 2026

وفي البداية، أعلن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي للعام الدراسي 2025-2026م (1447هـ)، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًّا، وفي أعقاب الاتصالات الهاتفية التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت، بالأوائل لتهنئتهم وأسرهم بالتفوق والتميز.

وحصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بمجموع 646 درجة وبنسبة 99.38%، وجاءت في المركز الثاني الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف (منطقة المنوفية - معهد فتيات طنبشا) بمجموع 645 درجة وبنسبة 99.23%.

فيما احتل المركز الثالث المكرر أربعة طلاب بمجموع 644 درجة وبنسبة 99.08%، وهم: الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل (منطقة القاهرة - معهد الغد المشرق للغات) بالمركز الثالث، والطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران (منطقة دمياط - معهد فارسكور) بالمركز الثالث مكرر، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد (منطقة القاهرة - معهد فتيات العبور النموذجي) بالمركز الثالث مكرر، والطالب يوسف محمود محمود عبد الستار محمود (منطقة الدقهلية - معهد بطرة) بالمركز الثالث مكرر.

وجاء في المركز السابع الطالب خالد أحمد محمد عبد الجواد علي (منطقة الشرقية - معهد الحسينية) بمجموع 643 درجة وبنسبة 98.92%، بينما جاء في المركز الثامن المكرر ثلاثة طلاب بمجموع 642 درجة وبنسبة 98.77%، وهم: الطالبة أسماء الشناوي يوسف جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) بالمركز الثامن، والطالبة جنة محمود عمار خميس عمار (منطقة القاهرة - معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي) بالمركز الثامن مكرر، والطالب يوسف بهاء المهدي جاب الله إبراهيم (منطقة الشرقية - معهد الشهيد خالد فكري) بالمركز الثامن مكرر.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي لذوي البصائر

كما أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أسماء أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي لفئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، بعد اعتماد النتيجة، وسط إشادة بما حققه الطلاب من تفوق يعكس الإرادة والاجتهاد، وهي كالتالي:

القسم الأدبي (ذوو البصائر)، جاء الطالب حازم مصطفى محمد ياسين، من معهد بني سويف بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 534 درجة بنسبة 97.09%، تلاه الطالب عمر ياسر علي عبد الهادي، من معهد محمود أبو العيون بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 532 درجة بنسبة 96.73%، ثم الطالب عمرو تامر السيد محمود، من معهد دكرنس بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الثالث بمجموع 528 درجة بنسبة 96.00%.

وجاء في المركز الرابع الطالب محمد محمود محمد مسعود، من معهد كوم حمادة بمنطقة البحيرة الأزهرية، بمجموع 514 درجة بنسبة 93.45%، بينما حل الطالب عبد الله محمد عبد الستار محمود، من معهد ميت أبو الحسين بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الخامس بمجموع 513 درجة بنسبة 93.27%.

وفي القسم الأدبي (دمج)، حصلت الطالبة مروة محمود عبد العزيز محمد، من معهد فتيات السحارة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على المركز الأول بمجموع 496 درجة بنسبة 84.07%، وجاء الطالب عبد الرحمن محمد عبد الستار حسن، من معهد الشيخ سلطان بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 479 درجة بنسبة 81.19%، فيما حصل الطالب مهند سامح عيد إبراهيم محمد، من معهد أبو حمص بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الثالث بمجموع 467 درجة بنسبة 79.15%.

أما في القسم الأدبي (دمج بصري)، فقد جاءت الطالبة أمنية سيد عبد العاطي سالم، من معهد فتيات القرنة بمنطقة الأقصر الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 508 درجات بنسبة 92.36%، تلتها الطالبة زينات صلاح محمد محمد بكرش، من معهد فتيات بني صريد بمنطقة الشرقية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 504 درجات بنسبة 91.64%.



نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

حصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، الطالبة بمعهد فتيات دمنهور، بمنطقة البحيرة، على المركز الأول بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع ٥٨٥ درجة، بنسبة ٩٩,١٥%.

فيما حصلت الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد، الطالبة بمعهد فتيات الصادق الأمين، بمحافظة الاسكندرية على المركز الثاني بمجموع ٥٨١ بمجموع بنسبة ٩٨,٤٧%.

أما المركز الثالث فقد حصلت عليه الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم، بمعهد فتيات إدفينا بالبحيرة، بمجموع ٥٨٠ وبنسبة ٩٨,٣١%.

فيما حصلت على المركز الرابع الطالبة حنان أسامه السيد العراقي العناني بمعهد فتيات أجا بالدقهلية بمجموع ٥٧٩ وبنسبة ٩٨,١٤%.

أما الرابع مكرر فقد حصلت عليه الطالبة سارة جمال محمد بخيت، بمعهد فتيات أولاد إسماعيل بسوهاج بمجموع ٥٧٩ وبنسبة ٩٨,١٤%.

فيما حصلت الطالبة سندس إسلام فرج حسن سلطان بمعهد فتيات دمنهور بالبحيرة على المركز السادس بمجموع ٥٧٨ وبنسبة ٩٧,٩٧%.

أما المركز السابع فقد حصلت عليه الطالبة منار وهدان عبد الغنى عبد المقصود بمعهد فتيات الخراخشة بالشرقية بمجموع ٥٧٦ وبنسبة ٩٧,٦٣%.

فيما حصلت الطالبة إيمان هاني محمود محمد سويلم بمعهد فتيات الهرم بالجيزة على المركز الثامن بمجموع ٥٧٥ وبنسبة ٩٧,٤٦%.

كما حصلت نسيبة محمد عطية مصطفى علواني الطالبة بمعهد فتيات الحصري الخاص لغات بالجيزة على المركز الثامن مكرر وبمجموع ٥٧٥ وبنسبة ٩٧,٤٦%.

أما المركز العاشر فقد حصلت عليه الطالبة بسملة محمد أبو الفتوح أحمد مرسي بمعهد فتيات الحاجة صفية بالقاهرة بمجموع ٥٧٤ وبنسبة ٩٧,٢٩%.

فيما حصلت الطالبة حنين محمد عمر أحمد إبراهيم بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بالشرقية على مركز العاشر مكرر بمجموع ٥٧٤ وبنسبة ٩٧,٢٩%.