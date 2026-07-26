نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. 54.18% نسبة النجاح في الأدبي و61.5% للعلمي.. ورابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

عقد الأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا اليوم، الأحد، بعد إعلان الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل بأقسامها العلمي، والأدبي، وذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

ويمكن لرغبي الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 الحصول عليها وذلك بالدخول على هذا الرابط اضغط هنا .

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كلمة الشيخ أيمن عبد الغني في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

في البداية تقدم الشيخ أيمن عبد الغني، بجزيل الشكر والامتنان لرجال الأجهزة الأمنية، الذين أحسنوا التأمين، وأتقنوا المتابعة، وسهروا على أمن لجان الامتحانات، وخطوط نقل الأسئلة، ومقار الكنترولات، فاستحقوا كل الشكر والثناء.

وثمن الشيخ عبدالغني جهود أصحاب الفضيلة رؤساء المناطق الأزهرية، ومديري الإدارات، ورؤساء اللجان والمراقبين والمراقبات، والإداريين، والعاملين بالمطبعة السرية، الذين أدوا رسالتهم في صمت وإخلاص، وكانوا جنودًا لا يبحثون عن الأضواء، بل عن الإتقان وإبراء الذمة.

وتابع فضيلته أن ما نحتفي به اليوم هو نجاح مؤسسة بأكملها، نجاح فكر يقدس العلم، ومنهج يعلي من شأن العدل، ورسالة ترى أن الإنسان هو أعظم ثروة تملكها الأمم، وأن العلم الصحيح هو أقوى حصن في مواجهة الجهل والتطرف والفتن.

كما وجه فضيلته رسالة إلى الطلاب المتفوقين قائلًا: هنيئًا لكم بما أنعم الله عليكم من فضل وتوفيق، فاحمدوا الله على نعمته، وازدادوا تواضعًا، فإن أعظم الناس علمًا هم أشدهم خشية لله، قال سبحانه: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾، واعلموا أن وطنكم وأمتكم ينتظران منكم عملًا ينفع، وعلمًا يصلح، وخلقًا يرفع، وإلى من لم يوفقوا هذا العام، نقول بكل صدق ومحبة: لا تيأسوا من روح الله، ولا تجعلوا من تعثر اليوم نهاية للأمل، فرب إخفاق يكون سببًا في نجاح أعظم، ورب تأخير يحمل في طياته خيرًا كثيرًا، والله سبحانه يقول: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم﴾؛ فجددوا العزم، وأحسنوا التوكل على الله، وخذوا بأسباب النجاح، فإن المجتهد لا يضيع سعيه عند الله.

وسلط فضيلته الضوء على الجهود التي بذلت لنجاح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وهي كالتالي:

أولا: القسم الأدبي: حضر امتحانات الدور الأول من هذا العام (59614) طالبًا وطالبة، نجح منهم (27319) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (45.83%).

ثانيًا: القسم العلمي: حضر امتحانات الدور الأول هذا العام (67724) طالبًا وطالبة، نجح منهم (41672) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (61.53%).

وبلغت النسبة العامة للنجاح (54.18%).

ثالثًا: عدد المصححين للمواد الثقافية (8945) مصححًا، وعدد المصححين للمواد الشرعية والعربية (10801) مصححًا.

رابعًا: بلغ عدد اللجان الرئيسة هذا العام (581) لجنة، بإجمالي عدد مراقبين (22659) مراقبًا، و(608) متابع من المشيخة والقطاع.

خامسا: تم التصحيح من خلال 16 مركز تصحيح، كل مركز مقسم إلى 3 مراكز.

سادسًا: تمت أعمال التصحيح على 3 مراحل، لجنة أصلية ثم لجنة مراجعة ثم اللجنة القانونية.

سابعًا: تبدأ الطعون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28/7 وتستمر حتى 11/8.

يتم تقديم الطعن في الإدارة التعليمية بإجمالي (205) إدارة تعليمية، ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا ويتم الدفع عن طريق فوري.

ويتم تشكيل لجنة عليا للتظلمات، خلال 60 يومًا من نتيجة الطعن، ويمكن التظلم حتى في المواد الشفوية.

الطعن هذا العام لأول مرة مراجعة الدرجات والأجزاء غير المصححة والتجميع.

النسبة العامة للنجاح في الثانوية الأزهرية

وبلغت النسبة العامة للنجاح 54.18% حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83% بتقدم 82,366 طالبًا وطالبة (45,633 طالبًا و36,733 طالبة)، وحضر منهم 59,614، ونجح 27,319.

وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.53% بتقدم 81,311 طالبًا وطالبة (41,468 طالبًا و39,843 طالبة)، حضر منهم 67,724، ونجح 41,672، ليصل إجمالي المتقدمين للامتحانات هذا العام إلى 163,677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسة تضم 10,230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم الذين أدوا الامتحانات 246 طالبًا وطالبة، وشارك في أعمال النظام والمراقبة والملاحظة 22,660 منتدبًا.

أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي 2026

وفي البداية، أعلن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي للعام الدراسي 2025-2026م (1447هـ)، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًّا، وفي أعقاب الاتصالات الهاتفية التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت، بالأوائل لتهنئتهم وأسرهم بالتفوق والتميز.

وحصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بمجموع 646 درجة وبنسبة 99.38%، وجاءت في المركز الثاني الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف (منطقة المنوفية - معهد فتيات طنبشا) بمجموع 645 درجة وبنسبة 99.23%.

فيما احتل المركز الثالث المكرر أربعة طلاب بمجموع 644 درجة وبنسبة 99.08%، وهم: الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل (منطقة القاهرة - معهد الغد المشرق للغات) بالمركز الثالث، والطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران (منطقة دمياط - معهد فارسكور) بالمركز الثالث مكرر، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد (منطقة القاهرة - معهد فتيات العبور النموذجي) بالمركز الثالث مكرر، والطالب يوسف محمود محمود عبد الستار محمود (منطقة الدقهلية - معهد بطرة) بالمركز الثالث مكرر.

وجاء في المركز السابع الطالب خالد أحمد محمد عبد الجواد علي (منطقة الشرقية - معهد الحسينية) بمجموع 643 درجة وبنسبة 98.92%، بينما جاء في المركز الثامن المكرر ثلاثة طلاب بمجموع 642 درجة وبنسبة 98.77%، وهم: الطالبة أسماء الشناوي يوسف جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) بالمركز الثامن، والطالبة جنة محمود عمار خميس عمار (منطقة القاهرة - معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي) بالمركز الثامن مكرر، والطالب يوسف بهاء المهدي جاب الله إبراهيم (منطقة الشرقية - معهد الشهيد خالد فكري) بالمركز الثامن مكرر.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي لذوي البصائر

كما أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أسماء أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي لفئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، بعد اعتماد النتيجة، وسط إشادة بما حققه الطلاب من تفوق يعكس الإرادة والاجتهاد، وهي كالتالي:

القسم الأدبي (ذوو البصائر)، جاء الطالب حازم مصطفى محمد ياسين، من معهد بني سويف بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 534 درجة بنسبة 97.09%، تلاه الطالب عمر ياسر علي عبد الهادي، من معهد محمود أبو العيون بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 532 درجة بنسبة 96.73%، ثم الطالب عمرو تامر السيد محمود، من معهد دكرنس بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الثالث بمجموع 528 درجة بنسبة 96.00%.

وجاء في المركز الرابع الطالب محمد محمود محمد مسعود، من معهد كوم حمادة بمنطقة البحيرة الأزهرية، بمجموع 514 درجة بنسبة 93.45%، بينما حل الطالب عبد الله محمد عبد الستار محمود، من معهد ميت أبو الحسين بمنطقة الدقهلية الأزهرية، في المركز الخامس بمجموع 513 درجة بنسبة 93.27%.

وفي القسم الأدبي (دمج)، حصلت الطالبة مروة محمود عبد العزيز محمد، من معهد فتيات السحارة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على المركز الأول بمجموع 496 درجة بنسبة 84.07%، وجاء الطالب عبد الرحمن محمد عبد الستار حسن، من معهد الشيخ سلطان بمنطقة بني سويف الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 479 درجة بنسبة 81.19%، فيما حصل الطالب مهند سامح عيد إبراهيم محمد، من معهد أبو حمص بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الثالث بمجموع 467 درجة بنسبة 79.15%.

أما في القسم الأدبي (دمج بصري)، فقد جاءت الطالبة أمنية سيد عبد العاطي سالم، من معهد فتيات القرنة بمنطقة الأقصر الأزهرية، في المركز الأول بمجموع 508 درجات بنسبة 92.36%، تلتها الطالبة زينات صلاح محمد محمد بكرش، من معهد فتيات بني صريد بمنطقة الشرقية الأزهرية، في المركز الثاني بمجموع 504 درجات بنسبة 91.64%.

