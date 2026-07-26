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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يعلن أسماء أوائل القسم العلمي بالثانوية الأزهرية لعام 2026

وكيل الازهر يعلن أسماء أوائل القسم العلمي بالثانوية الأزهرية لعام 2026م
وكيل الازهر يعلن أسماء أوائل القسم العلمي بالثانوية الأزهرية لعام 2026م
إيمان طلعت

أعلن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي للعام الدراسي 2025-2026م (1447هـ)، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًّا، وفي أعقاب الاتصالات الهاتفية التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت، بالأوائل لتهنئتهم وأسرهم بالتفوق والتميز.

وحصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بمجموع 646 درجة وبنسبة 99.38%، وجاءت في المركز الثاني الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف (منطقة المنوفية - معهد فتيات طنبشا) بمجموع 645 درجة وبنسبة 99.23%.

فيما احتل المركز الثالث المكرر أربعة طلاب بمجموع 644 درجة وبنسبة 99.08%، وهم: الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل (منطقة القاهرة - معهد الغد المشرق للغات) بالمركز الثالث، والطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران (منطقة دمياط - معهد فارسكور) بالمركز الثالث مكرر، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد (منطقة القاهرة - معهد فتيات العبور النموذجي) بالمركز الثالث مكرر، والطالب يوسف محمود محمود عبد الستار محمود (منطقة الدقهلية - معهد بطرة) بالمركز الثالث مكرر.

وجاء في المركز السابع الطالب خالد أحمد محمد عبد الجواد علي (منطقة الشرقية - معهد الحسينية) بمجموع 643 درجة وبنسبة 98.92%، بينما جاء في المركز الثامن المكرر ثلاثة طلاب بمجموع 642 درجة وبنسبة 98.77%، وهم: الطالبة أسماء الشناوي يوسف جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) بالمركز الثامن، والطالبة جنة محمود عمار خميس عمار (منطقة القاهرة - معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي) بالمركز الثامن مكرر، والطالب يوسف بهاء المهدي جاب الله إبراهيم (منطقة الشرقية - معهد الشهيد خالد فكري) بالمركز الثامن مكرر.

ونقل الشيخ أيمن عبد الغني تهنئة فضيلة الإمام الأكبر لأبنائه الأوائل، مشيدًا بما حققوه من تميز واجتهاد رفقة أسرهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية المقبلة لخدمة دينهم وطنهم.

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