36 منطقة صناعية | إشادة برلمانية بتحسن ترتيب مصر عالميًا في مؤشرات تنويع الصناعات .. نواب: تعكس نجاح رؤية الدولة للنهوض بالإنتاج.. ويعزز تنافسية الاقتصاد ويرفع معدلات التشغيل

برلماني: التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار

برلمانية: التوسع في المناطق الصناعية يدعم الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري



نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على انتقال القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.



وأوضحت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حظي برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ 34 عالميًا.

في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مواصلة الدولة التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يمثل أحد أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس رؤية واضحة تستهدف توطين الصناعة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.



وأشار "مسعود" في تصريح لـ "صدى البلد"، إلى أن ما تحقق من إنشاء 36 منطقة صناعية أسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تنويع الصناعات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.



وأوضح عضو النواب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، مؤكدًا أن التوسع الصناعي ينعكس بصورة مباشرة على توفير فرص عمل مستدامة، ورفع معدلات التصدير، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

تطوير البنية التحتية

في سياق متصل، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية للإنتاج يمثل خطوة استراتيجية تعكس جدية الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي.

و أشارت" أبو زيد" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن إنشاء 36 منطقة صناعية أسهم في تحسين ترتيب مصر عالميًا في مؤشرات تنويع الصناعات، بما يعزز من قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.



و أوضحت عضو النواب أن الصناعة القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، مؤكدة أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تطوير المرافق وتقديم الحوافز للمستثمرين.