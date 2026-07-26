الأزهر يعلن أسماء العشرة الأوائل في الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

أناب الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، لاعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026م، الموافق للعام الهجري 1448 هجرية.

نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83%

وبلغت النسبة العامة للنجاح 54.18%؛ حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83% بتقدم 82,366 طالبًا وطالبة (45,633 طالبًا و36,733 طالبة)، حضر منهم 59,614، ونجح 27,319، فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.53% بتقدم 81,311 طالبًا وطالبة (41,468 طالبًا و39,843 طالبة)، حضر منهم 67,724، ونجح 41,672، ليصل إجمالي المتقدمين للامتحانات هذا العام إلى 163,677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسة تضم 10,230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم الذين أدوا الامتحانات 246 طالبًا وطالبة، وشارك في أعمال النظام والمراقبة والملاحظة 22,660 منتدبًا.

تفاصيل النتيجة ونسب النجاح

ويعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًّا الآن بمقر مشيخة الأزهر الشريف للإعلان عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح بالقسمين العلمي والأدبي، ومواعيد الطعون، وكل ما يتعلق بالشهادة الثانوية الأزهري لهذا العام.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل في كلٍّ من القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وبالحاصلين على المركز الأول بفئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهدٍ ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.

وأعرب الشيخ أيمن عبد الغني، عقب إعلان النتيجة، عن تهنئة للطلاب، مشيدًا بالمستوى العلمي الذي أظهره الطلاب خلال هذا العام الدراسي، مقدما الشكر إلى كل أولياء الأمور على جهدهم مع أبنائهم، وتقديم الشكر كذلك إلى كل القائمين على أعمال الامتحانات، الذين جدوا واجتهدوا وأخرجوا الامتحانات على النحو الذي يليق بمنظومة التعليم بالأزهر الشريف.

أوائل القسم الأدبي

أعلن وكيل الأزهر أوائل القسم الأدبي في الثانوية الازهرية كالآتي:

المركز الأول: سما هاني محمد عبد المعطي، معهد فتيات دمنهور بالبحيرة

المركز الثاني: خديجة محمد أحمد عبد اللطيف، بمنطقة الاسكندرية معهد فتيات الصادق الأمين

المركز الثالث: مودة عمرو محمد السيد، معهد فتيات أدفينا بالبحيرة

المركز الرابع: حنان أسامة السيد العراقي، منطقة الدقهلية معهد فتيات أجا

المركز الرابع مكرر: سارة جمال محمد بخيت، منطقة سوهاج بمعهد فتيات أولاد اسماعيل

المركز السادس: سندس إسلام فرج حسن سلطان، معهد فتيات دمنهور بمنطقة البحيرة

المركز السابع، منار وهدان عبد الغني، معهد فتيات الخراقشة بمنطقة الشرقية

المركز الثامن: إيمان هاني محمود سويلم منطقة الجيزة معهد فتيات الهرم

المركز الثامن مكرر: الطالبة، نسيبة محمد عطية، معهد فتيات الحصري

المركز العاشر: الطالبة بسملة محمد أبو الفتوح، معهد فتيات الحاجة صفية منطقة القاهرة

المركز العاشر مكرر: الطالبة حنين محمد عمر أحمد منطقة الشرقية الأزهرية معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي