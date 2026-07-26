مصر تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

أكدت مصر أنها تتابع ببالغ القلق اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين وعدد من القرى في الضفة الغربية، وما تشهده من أعمال عنف وترويع وحرق للمنازل والممتلكات والمقدسات الدينية والاعتداء على المدنيين، بما يمثل امتدادا لسياسات ممنهجة من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأحد، على إدانتها ورفضها لجميع الممارسات والعنف المستهجن الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الرابعة.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تشكل مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان وبوقفه الفوري بشكل كامل.

وطالبت مصر، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما أكدت مصر أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بما يسهم في وقف التصعيد، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل.