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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستعد لانطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
نورهان خفاجي

عقدت القوات الجوية ووزارة الطيران المدني مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الحدث، بحضور ممثلي الصحف ووسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء المحلية والدولية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والطيران المدني، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الطيران والفضاء.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لانطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026)، والمقرر إقامته خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026 بمدينة العلمين الجديدة.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من المعرض تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليؤكد مكانة مصر المتنامية كمنصة إقليمية ودولية لاستضافة كبرى الفعاليات المتخصصة في مجالات الطيران والفضاء، ويعكس قدرتها على جمع مختلف أطراف الصناعة العالمية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار، وتشجيع الابتكار، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، واللواء أح محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والملحقين العسكريين المعتمدين بمصر، وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال الطيران والفضاء.

وفي كلمته، أكد الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية، خلال كلمته بالمؤتمر، استعداد مصر التام لاستقبال النسخة الثانية من أهم المعارض الدولية في مجال الطيران والفضاء، والذي يضم نخبة من الرواد في مجالات الصناعات الدفاعية الجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026) يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الأفكار ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في مجالات الطيران المختلفة، مؤكدًا على الدور الفاعل الذي تلعبه القوات المسلحة في تنظيم هذا الحدث العالمي على أرض مصر.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن استضافة المعرض بمدينة العلمين الجديدة تعكس الرؤية المصرية نحو تعزيز مكانة المدن الجديدة كمنصات عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى، موضحًا أن الحدث يمثل فرصة استراتيجية لاستعراض التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح مجالات جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار ونقل الخبرات.

فيما أكد الدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026) يمثل ملتقى متميزًا لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، مشيرًا إلى أن المعرض سيشهد إقبالًا كبيرًا من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في هذا الحدث العالمي، بما يعزز مكانة مصر كمحور مهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار والفضاء.

كما أكد اللواء أح محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، أهمية المعرض في التعرف على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التسليح الجوي والطائرات والمسيرات واتجاهات التطوير المستقبلية والتكنولوجية في منظومة التسليح العالمية.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض عرضًا مفتوحًا لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي، بالإضافة إلى عروض جوية متميزة، إلى جانب مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والفضاء، بما يؤكد حرص مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي لصناعة الطيران، ومنصة تجمع صناع القرار ورواد الصناعة والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

القوات الجوية وزارة الطيران المدني الطيران المدني معرض العلمين الدولي للطيران

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