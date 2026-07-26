مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” عن مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في الموسم الجديد .

ويشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا كممثلين عن مصر فيما يشارك الأهلي وزد في الكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

مواعيد الأدوار الأولى (2026-2027)

الدور التمهيدي الأول (ذهاب): من 4 إلى 6 سبتمبر 2026.

الدور التمهيدي الأول (إياب): من 11 إلى 13 سبتمبر 2026.

الدور التمهيدي الثاني (ذهاب): من 16 إلى 18 أكتوبر 2026.

الدور التمهيدي الثاني (إياب): من 23 إلى 25 أكتوبر 2026.

مرحلة المجموعات: تنطلق في نهاية نوفمبر 2026 وتستمر حتى يناير 2027.

المباراة النهائية: تُقام خلال الفترة بين 9 و31 مايو 2027

وفي وقت سابق حسم الاتحاد المصري لكرة القدم هوية الأندية التي ستمثل الكرة المصرية في البطولات القارية خلال موسم 2026-2027، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الذي شهد اعتماد المشاركات الرسمية في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

اتحاد الكرة يعتمد ممثلي مصر في بطولتي أفريقيا

وقرر الاتحاد مشاركة الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الماضي.

كما اعتمد مشاركة الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يخوض الأهلي البطولة بعد إنهاء الدوري في المركز الثالث، بينما تأهل زد بصفته وصيفًا لبطولة كأس مصر.

وجاء اعتماد المشاركات القارية ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2026-2027.