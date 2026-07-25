الزمالك وبيراميدز في الصدارة.. ملامح فرق دوري أبطال أفريقيا

اكتملت ملامح عدد كبير من الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، والتي تشهد حضور نخبة من أقوى الفرق في القارة السمراء، يتقدمها الزمالك وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية.

وجاءت أبرز الأندية المشاركة حتى الآن كالتالي:

مصر: الزمالك – بيراميدز.

المغرب: المغرب الفاسي – نهضة بركان.

الجزائر: مولودية الجزائر – شبيبة الساورة.

جنوب أفريقيا: أورلاندو بايرتس – ماميلودي صنداونز.

تنزانيا: يانج أفريكانز – سيمبا.

تونس: النادي الأفريقي – الترجي.

أنجولا: بترو أتلتيكو – ويليت.

الكونغو الديمقراطية: مازيمبي – إيجلز دو كونغو.

السودان: الهلال – المريخ.

كوت ديفوار: أسيك ميموزا – سان بيدرو.

مالي: جوليبا – ستاد مالي.

نيجيريا: إينوجو رينجرز – ريفرز يونايتد.

ليبيا: السويحلي.

زامبيا: باور ديناموز.

غانا: ميدياما.

غينيا: حورويا.

بوتسوانا: جابورون يونايتد.

موريتانيا: نواذيبو.

السنغال: تونغيث.

الكاميرون: كولومب سبورتيف.

كينيا: جور ماهيا.

أوغندا: فايبرز.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة منافسة قوية بين كبار القارة، في ظل مشاركة العديد من الأندية صاحبة التاريخ والإنجازات، إلى جانب فرق تسعى لكتابة تاريخ جديد في البطولة الأهم على مستوى الأندية الأفريقية.