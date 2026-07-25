لن يعاد إعمارها لسنوات.. طهران تهدد تل أبيب: بنك أهداف جديد جاهز للضرب

كشفت تقارير إعلامية عن تهديدات إيرانية جديدة باستهداف مواقع داخل إسرائيل، في حال انضمت تل أبيب إلى أي عمل عسكري ضد طهران، وسط استمرار التوتر الإقليمي وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة.



ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية، عن مصدر أمني إيراني، فإن طهران أعدّت "بنك أهداف" جديدًا داخل إسرائيل، يضم مواقع قالت إنها ستُستهدف فور تدخل إسرائيل في العمليات العسكرية ضدها.



وأشار المصدر إلى أن هذه الأهداف تتمتع بأهمية استراتيجية، وأن ضربها سيؤدي إلى أضرار طويلة الأمد، مؤكدًا أن إعادة تأهيلها أو بنائها قد تستغرق سنوات، دون الكشف عن طبيعة تلك المواقع أو ما إذا كانت منشآت عسكرية أو اقتصادية أو بنية تحتية حيوية.



وأضاف أن الهدف من هذه الضربات هو إلحاق خسائر استراتيجية بإسرائيل، معتبرًا أنها قد تسهم أيضًا في زيادة ما وصفه بـ"الهجرة العكسية" من إسرائيل.



وفي المقابل، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران لا تسعى في الوقت الراهن إلى مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر، وأن المواجهة الحالية تتركز بين طهران والولايات المتحدة وبعض دول الخليج.



ويرى مسؤولون إسرائيليون أن أي تصعيد أمريكي ضد البنية التحتية الإيرانية أو قياداتها قد يدفع طهران إلى توسيع نطاق ردها واستئناف الهجمات على إسرائيل.



وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب لا تعتزم الانخراط في المواجهة ما لم تتعرض لهجوم مباشر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تفضل في الوقت الحالي متابعة تطورات التحركات الأمريكية، في حين ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن القيادة الإيرانية تدرك أن استهداف إسرائيل سيؤدي إلى توسيع الصراع بصورة كبيرة، وهو ما يدفعها إلى تجنب ذلك في المرحلة الحالية.