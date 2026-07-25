راغب علامة يشعل حفلًا عالميًا على مسرح عائم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط

يستعد "الميجا ستار" اللبناني راغب علامة لإحياء واحدة من أضخم سهرات صيف 2026، مساء الجمعة 31 يوليو الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن أبرز الفعاليات الترفيهية التي تعيد رسم خريطة المهرجانات الكبرى في مصر والشرق الأوسط.

ولأول مرة في المنطقة، يقام الحفل على مسرح عائم صُمم فوق مياه البحر باستخدام "بارطوم" بمواصفات عالمية، تحيط به عروض يخوت فاخرة تضيء سماء الساحل.

ويهدف هذا التصميم إلى دمج الأضواء والموسيقى وحركة الأمواج مباشرة، في تجربة بصرية وسمعية استثنائية تجمع بين الفخامة والإبهار.

ويتولى تنظيم الحفل المنتج ياسر الحريري، ، حيث تجري التجهيزات وفق أعلى المعايير الدولية في المسرح والإضاءة والصوت ومنصات العرض، ويشارك في التنفيذ فرق فنية وتقنية متخصصة لضمان تجربة متكاملة تليق بمكانة النجم وبالمكانة المتصاعدة التي حققتها العلمين الجديدة على خارطة السياحة والترفيه.

ويقدم راغب علامة خلال السهرة باقة من أشهر أغانيه التي رافقت الجمهور لأكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب عدد من أعماله الجديدة التي يطلقها للمرة الأولى على المسرح. ومن المقرر أن تمتد الأمسية حتى الساعات الأولى من الصباح.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ليترسخ كأحد أبرز الأحداث الاجتماعية والترفيهية في صيف الساحل الشمالي 2026.