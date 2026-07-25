قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الباز: جماعة الإخوان تسعى لإثارة الفوضى.. والإعلام مستمر في كشف مخططاتها
البث : إسرائيل استعدت لضربة قوية على إيران ليل السبت .. وترامب أرجأ التنفيذ
الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية عن استحقاق بعد استيفاء جميع الشروط
تحركات حزبية لإدانة اقتحامات الأقصى.. ومطالبات بتحرك دولي عاجل لردع الاحتلال
مروة عبدالعزيز عيسى بنت الإسماعيلية أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية: "أبويا وأمي سر تفوقي"
الصادرات المصرية على طريق الـ100 مليار دولار.. تحركات حكومية لدعم المصدرين
عصام عبد الفتاح يبدأ مهمته رسميًا على رأس لجنة الحكام
البنك المركزي: الشمول المالي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية
زاد 10 جنيهات..آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن
التموين تفتح باب العودة للدعم.. تفاصيل جديدة بشأن تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية
حسن سلامة: وعي الشباب خط الدفاع الأول لمواجهة الأفكار المتطرفة ودعم مسيرة التنمية
ترامب يوقف الضربات على إيران في اللحظة الأخيرة.. ويفتح الباب أمام الدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راغب علامة يشعل حفلًا عالميًا على مسرح عائم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط

النجم راغب علامة
النجم راغب علامة
تصوير محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

يستعد "الميجا ستار" اللبناني راغب علامة لإحياء واحدة من أضخم سهرات صيف 2026، مساء الجمعة 31 يوليو الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن أبرز الفعاليات الترفيهية التي تعيد رسم خريطة المهرجانات الكبرى في مصر والشرق الأوسط.

ولأول مرة في المنطقة، يقام الحفل على مسرح عائم صُمم فوق مياه البحر باستخدام "بارطوم" بمواصفات عالمية، تحيط به عروض يخوت فاخرة تضيء سماء الساحل.

ويهدف هذا التصميم إلى دمج الأضواء والموسيقى وحركة الأمواج مباشرة، في تجربة بصرية وسمعية استثنائية تجمع بين الفخامة والإبهار.

ويتولى تنظيم الحفل المنتج ياسر الحريري، ، حيث تجري التجهيزات وفق أعلى المعايير الدولية في المسرح والإضاءة والصوت ومنصات العرض، ويشارك في التنفيذ فرق فنية وتقنية متخصصة لضمان تجربة متكاملة تليق بمكانة النجم وبالمكانة المتصاعدة التي حققتها العلمين الجديدة على خارطة السياحة والترفيه.

ويقدم راغب علامة خلال السهرة باقة من أشهر أغانيه التي رافقت الجمهور لأكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب عدد من أعماله الجديدة التي يطلقها للمرة الأولى على المسرح. ومن المقرر أن تمتد الأمسية حتى الساعات الأولى من الصباح.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ليترسخ كأحد أبرز الأحداث الاجتماعية والترفيهية في صيف الساحل الشمالي 2026.

النجم راغب علامة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى الدكتور فتحي الزغبي أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

طالبات الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية.. حبيبة جعبوبة الأولى على القسم العلمي بنسبة 99.38%

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد