شيخ الأزهر للأولى على ثانوية فلسطين: تشرفينا في الكلية اللي تعجبك هنا.. فيديو

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الطالبة رنا محمود محمد قلجة، الحاصلة على المركز الأول بالقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية في فلسطين.

وقال شيخ الأزهر في فيديو له: ما شاء الله عليكي انتي طلعتي الأولى على الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين ونبارك لكي ولوالديكي، ونهنئ والدة رنا لأنها هي صاحبة هذا النجاح وإن شاء الله تدخل كلية كويسة وعقبال الليسانس والدكتوراه، وإن شاء الله رنا تشرفنا في الكلية اللي تعجبها.

وقالت والدة رنا: رحت على مصر من كتر حبي فيكي، وانتم دايما في ضهرنا، بارك الله فيكم.

الأولى على الثانوية الأزهرية بفلسطين

وتوجهت الطالبة رنا محمود محمد قلجة، الحاصلة على المركز الأول بالقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية في فلسطين، بالشكر إلى والديها وإلى المعاهد الأزهرية في فلسطين والشكر لجمهورية مصر العربية والأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الداعم للقضية الفلسطينية.

وتابعت رنا قلجة، في تصريح لصدى البلد: إن الظروف كانت صعبة في السنة الدراسية فكانت تذاكر تحت أصوات القصف المتواصل وتسهر الليل مع انقطاع التيار الكهربائي حيث كانت الإرادة والإصرار أقوى من كل الظروف.

وأوضحت أنها كانت تذهب إلى المعهد الأزهري في غزة، وتتلقى الدروس الأون لاين من بعض الأساتذة من مصر الذين يشرحون المقررات الأزهرية.

وتقدمت بالشكر إلى شيخ الأزهر، متمنية أن تلتقي به في القاهرة، كما عبرت عن أمنيتها باستكمال مسيرتها التعليمية بجامعة الأزهر بالقاهرة وتتخصص في اللغات والترجمة، ولكن قد يصعب ذلك عليها وستضطر للدراسة بجامعة الأزهر في غزة.

