وزير خارجية فرنسا: المحنة التي تشهدها البلاد تؤكد أن مكافحة تغير المناخ أولوية قصوى

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن الحرائق المشتعلة التي تشهدها فرنسا تمثل «محنة التغير المناخي رهيبة»، مشددًا على أن هذه الكارثة تعزز قناعة بلاده بأن مكافحة تمثل أولوية قصوى.

وقال بارو، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم /السبت/، إن هذه المآسي لا تؤدي إلا إلى تعزيز قناعة فرنسا بضرورة مكافحة الاحتباس الحراري، موضحًا أن ذلك يمر عبر إبرام اتفاقيات دولية طموحة تدعو إلى تحولات على نطاق عالمي، مع ضمان احترامها الكامل من قبل المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن بلاده تقدم الدعم لآلاف المتضررين من الحرائق، معربًا عن تقديره وإعجابه برجال الإطفاء الذين «يكافحون النيران دون كلل».

كما أعرب الوزير الفرنسي عن امتنانه للدول الأوروبية التي أبدت تضامنها مع فرنسا، قائلاً: «شكرًا جزيلاً لجيراننا الأوروبيين على تضامنهم معنا وتعبئتهم إلى جانبنا».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدة حرائق غابات لا تزال مشتعلة على الأراضي الوطنية، من بينها حريقان بالغا الشدة في إقليمي جيروند ولاند جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن مئات من رجال الإطفاء يواصلون، بدعم من عدد كبير من العسكريين، جهودهم المكثفة منذ عدة أيام للسيطرة على النيران وإخمادها.

وأضافت أنه تم حتى الآن إجلاء نحو 197 ألف شخص بمساعدة قوات الأمن الداخلي، في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية السكان.

كما تم إرسال تعزيزات من رجال الإطفاء من مختلف أنحاء البلاد، ولاسيما إلى منطقة جيروند، لدعم جهود الإطفاء على الأرض.

وفي تطور ميداني، نفذت طائرة النقل العسكري «إيه 400 إم»، بعد ظهر اليوم السبت، أول عملية إلقاء لمواد مُثبِّطة للحرائق، وهي مسحوق يُستخدم للحد من انتشار النيران، فوق المناطق المشتعلة في جيروند، وذلك في أول استخدام فعلي لهذا النوع من الطائرات بعد تهيئته لمهام الإطفاء.