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اشتباكات في بعبدة بريف جبلة.. مقتل عنصر من الأمن الداخلي ومسلحين وسط عملية لملاحقة مطلوبين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اشتباكات في بعبدة بريف جبلة.. مقتل عنصر من الأمن الداخلي ومسلحين وسط عملية لملاحقة مطلوبين

اشتباكات في بعبدة بريف جبلة
اشتباكات في بعبدة بريف جبلة
القسم الخارجي

شهدت قرية بعبدة في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي ومسلحين، في أحدث تطور أمني تشهده المنطقة الساحلية السورية، وسط معلومات متضاربة بشأن هوية المسلحين وحصيلة المواجهات.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، نقلاً عن مصدر أمني، قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع مسلحين وصفتهم السلطات بأنهم من «فلول النظام السابق» في قرية بعبدة بريف جبلة. ولم تقدم الوكالة في تقريرها تفاصيل إضافية حول ملابسات الاشتباك أو عدد القتلى في صفوف الطرف الآخر.

وفي رواية أخرى، أفادت “نورث برس” نقلاً عن مصدر حكومي بأن الاشتباكات جاءت خلال عملية أمنية استهدفت، بحسب المصدر، ضابطًا سابقًا ومجموعة مسلحة، مشيرة إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وشخصين من المستهدفين، إضافة إلى سقوط مصابين.

ولا يمكن، وفق المعلومات المتاحة، التحقق بشكل مستقل من كامل هذه الحصيلة أو من هوية جميع القتلى.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية، فإن المواجهات اندلعت في سياق عملية أمنية هدفت إلى توقيف أحد المطلوبين، قبل أن تتطور إلى تبادل لإطلاق النار واستخدام أسلحة رشاشة.

وأفادت تقارير بأن العملية انتهت بمقتل أحد المطلوبين، فيما تحدثت مصادر أخرى عن مقتل عدد من المسلحين.

وتشير هذه الروايات إلى أن قوات الأمن أرسلت تعزيزات إلى المنطقة عقب اندلاع الاشتباكات، فيما أقيمت حواجز ونقاط تفتيش في محيطها، وسط إجراءات أمنية هدفت إلى ملاحقة مطلوبين ومنع تجدد المواجهات.

سوريا مسلحين قوات النظام الشرع ريف جبلة

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